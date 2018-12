Los futuros universitarios eligen camino

Diseño de videojuegos y moda, ingenieria mecánica o electrónica, medicina, comunicación, marketing... son muchas las opciones que tienen que valorar los más de 1.000 estudiantes de bachillerato que visitaron ayer el Salón de Orientación Universitaria Unitour celebrado en el Auditorio Mar de Vigo. Alrededor de 30 universidades y centros de toda España informaron y orientaron a los jóvenes sobre sus ofertas y diversos caminos profesionales en la XIII edición de este evento que acoge hoy A Coruña y que recorrerá 24 ciudades españolas, cinco de Italia y tres mexicanas.

Ingenierías de todo tipo, medicina, comunicación, marketing, diseño de videojuegos y moda o cine. Estas son las carreras profesionales preferidas por un millar de jóvenes que visitaron ayer el Salón de Orientación Universitaria Unitour ubicado en el Palacio de Congresos del Mar. En esta XIII edición del evento, que pasará por 24 ciudades españolas, cinco italianas y tres mexicanas, participaron 30 universidades y centros de diferentes puntos de la península para orientar a los estudiantes de bachillerato, muchos de ellos nerviosos por la presión que supone tener que tomar decisiones sobre su futuro inminente. Según los organizadores, en España existen actualmente 8.000 grados universitarios.

"Me gustaría estudiar educación primaria pero vi aquí la información sobre diseño de moda y de interiores y creo que también pueden ser buenas opciones. Me gustaría quedarme en Galicia pero ya se verá", afirmó ilusionada Marta, que recorrió Unitour durante toda la mañana acompañada de Paula, Alejandro y Pablo. A su amiga le llamaron la atención las ofertas de algunas universidades sobre dobles grados y gracias al salón contempla ahora como una opción carreras como marketing o publicidad. Sus amigos lo tenían más claro, ya que Alejandro aseguró que quería hacer ingeniería mecánica o química en Galicia y Pablo medicina en Santiago "pero duda que pueda alcanzar una nota tan alta".

Paseando entre lo diferentes puestos, como el del Centro Superior de Hostelería de Galicia, la Universidad Pontifica de Salamanca, la Alfonso X El Sabio de Madrid o los de las tres universidades públicas gallegas (USC, UVigo y UDC), estaban Ana, María, Alberto, Marcos, Anxo y Sergio. De todos ellos uno de los más informados era Anxo, ya que explicó que quería orientarse a biotecnología y se preocupó en preguntar en el puesto de la USC sobre las asignaturas. Su compañero Sergio también tenía clara su pasión por las matemáticas y preguntó las notas de corte de los últimos años para tenerlas presentes y esforzarse por entrar para el curso que viene. El más aventurero era Alberto, que tenía decidido que se irá de Vigo. "Es mejor ir por ahí y conocer mundo. Me gustaría estudiar tecnología o ingeniería informática y si puede ser en Madrid sería estupendo", aclaró. Por su parte, Ana y María son unas apasionadas del mundo de las ciencias de la salud y las Bellas Artes respectivamente. "Unitour me está orientando sobre las opciones que tenía pensadas. Me muevo entre psicología, medicina o enfermería", apuntó Ana.

Entre los más indecisos se encontraban Sara, Naira, Miguel, Uxía y Alexandre. "Me interesan solo las universidades públicas y quiero informarme sobre el campus de Vigo. Estoy valorando desde psicología o magisterio hasta derecho o azafata", dijo Naira, al mismo tiempo que Miguel y Alexandre manifestaron que barajan formarse como ingenieros. Uxía dejó claro que lo suyo era la educación infantil, pero que antes de meterse en el grado "hará un ciclo".

Entre la nutrida oferta universitaria de Unitour, destacó por la gran afluencia de curiosos la de la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC). "El objetivo de la escuela es formar a narradores audiovisuales. Venimos a buscar talento y a informar de nuestras becas completas para familias que poseen una renta baja", matizaron Daniel y Aritz, responsables de la ESCAC. Decenas de jóvenes también se interesaron por la oferta de la Universidad de Diseño de Madrid (ESNE), que ofrece formación en áreas nuevas (tienen apenas 10 años) como diseño gráfico, de videojuegos o de moda. "En videojuegos hay el perfil de diseñador de software, desarrollador y artista. En moda hay gente que se orienta al proceso creativo de las prendas, confección y patronaje o tecnología textil", concluyó el responsable del stand, Sergio Pascual.





Sara, Nara, Miguel, Uxía, Álex

"Nos interesa la oferta de las universidades públicas que hay en Galicia"







Ana, María, Alberto, Marcos

"Este salón sirve para orientarnos e informarnos sobre nuestro futuro"