El Concello empieza a marcar los primeros 10 kilómetros de circuitos urbanos para "runners"

Los amantes de los largos paseos al aire libre o el running contarán en breve con una "malla" de circuitos repartidos por el casco urbano. El Concello empezará mañana a señalizar los primeros paseos diseñados para caminar o correr por el centro de la ciudad aprovechando las zonas ajardinadas y humanizadas. Los técnicos municipales plantean trazar en total ocho circuitos que se repartirán por la Alameda -donde se proyectan dos circuitos-, O Castro, Coia, Lagares, Castrelos y el litoral de Bouzas.

De ellos, a partir de mañana se marcarán media decena: el de la Plaza de Compostela-Alameda, el circuito del Lagares-Samil, el de Castrelos-Avenida de Madrid y el que transcurrirá a lo largo del Castro. Los restantes -precisa el Concello- transcurren por zonas que están pendientes de obras, por lo que su señalizarán se pospondrá.

En total el Gobierno local prevé invertir cerca de 20.000 euros en el proyecto, con el que busca fomentar hábitos de vida saludable en la ciudad. Los circuitos están diseñados, de hecho, para que los vecinos puedan usarlos andando o corriendo. Los primeros cinco circuitos sumarán cerca de 10 kilómetros. Para garantizar que son identificables, el Ayuntamiento plantea dotarlos de paneles informativos que incluirán datos sobre la distancia, superficie, el tiempo estimado, planos o el nivel de complejidad. Cada 100 o 250 metros estudia fijar también puntos kilométricos para informar sobre el trazado de la ruta o la distancia aún por recorrer.

De los cinco circuitos los más largos son los que transcurrirán del Lagares a Samil y del Lagares a Castrelos. En ambos casos las rutas alcanzarían los 3,5 kilómetros, un recorrido que estará señalizado con paneles informativos y más de una docena de hitos de madera para puntos intermedios cada 250 m. El circuito más corto será uno de los proyectados en la Alameda, que rondará los 600 metros. Al inicio y final de cada itinerario se incluirá un atril de acero que aportará la información fundamental sobre cada uno de los recorridos.

Además de marcar los diferentes circuitos, el Concello valora también ofrecer una app con información sobre los circuitos. La herramienta aportaría datos adicionales y los técnicos municipales plantean incluso la posibilidad de que pueda conectarse a otras apps usadas de forma habitual por los runners, como Endomondo, Strava o Runnastica. Desde Praza do Rei se señala que el apoyo de una herramienta para smartphones sería ideal para usuarios que no residan en Vigo y por lo tanto no estén familiarizados con los circuitos y sus principales características.