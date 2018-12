Aplazado un mes el desahucio de la mujer víctima de violencia de género en Vigo

La Favec junto a la mujer pendiente de desahucio. // A.S.

La Favec junto a la mujer pendiente de desahucio. // A.S.

Un juzgado de Vigo ha suspendido el desahucio de Aicha E.F. previsto para este martes y lo ha señalado para el próximo 17 de enero, según ha informado la abogada de la afectada a Europa Press. La mujer, con tres hijos menores y víctima de violencia de géner tenía una orden de desalojo para este martes, día 18, a las 13,00 horas.

"No tengo a nadie", ha aseverado Aicha E.F., "estoy sola con los tres niños". La Xunta le ha aumentado la cantidad que percibe en concepto de Risga a 650 euros al mes desde diciembre, cobra 200 euros del Bono Alugueiro y ha explicado que el ayuntamiento le dio una "ayuda extra" de 600 euros con la que pagó dos meses de alquiler. Además, ha explicado que los niños comen en el comedor por una ayuda del consistorio vigués.

La Favec ha vuelto a concentrarse este lunes en la puerta del Ayuntamiento de Vigo para solicitar que se paralice este desahucio y se le den soluciones de vivienda a Aicha E.F., de origen marroquí, que reside en Vigo desde el año 2006 y lleva un año sin abonar el alquiler del piso en el que vive con sus hijos.

"Esta situación es horrorosa", ha sostenido la presidenta de la Favec, María Pérez, quien ha avanzado que acompañará a la afectada este martes para tratar de evitar su desahucio.

Petición al Concello



Pérez le ha reclamado al Ayuntamiento de Vigo que no deje a esta familia en la calle. "Que hagan su trabajo", ha aseverado en relación a la discusión establecida sobre un informe de los servicios sociales de Vigo que desde la Favec aseguran que el consistorio tendría que haber enviado al juzgado y que desde el Ayuntamiento aclaran que es el propio juzgado el que tiene que solicitárselo.

La presidenta de la Favec ha pedido al Ayuntamiento que le de a esta mujer uno de los pisos "que están vacíos". Por otra parte, María Pérez ha asegurado que la afectada está dispuesta a irse a un piso en otra localidad si la Xunta se lo consigue gracias al 'Plan de viviendas vacías'.

En este sentido, la concejala de Servicios Sociales de Vigo, Isaura Abelairas ha asegurado que "el protocolo es el que es". "Y lo seguimos para todos", ha manifestado en relación al informe que les reclaman y sobre el que ha insistido que le tiene que pedir el juzgado a los servicios sociales municipales. "Ahora mismo nos acaba de llegar del juzgado un informe para otra persona, esto ya está saliendo, no tiene demora", ha sostenido.

La abogada de Aicha E.F. ha confirmado a Europa Press que solicitó dos veces en el juzgado que se pidiera a los servicios sociales municipales un informe para que constase su situación de vulnerabilidad y que en el juzgado le han remitido a que lo solicitase ella misma en la oficina municipal, donde le han contestado que el procedimiento es al revés y que no actúan sin la petición judicial.

Petición a la Xunta

"Lo que está haciendo la Favec es entorpecer", ha criticado Abelairas, para añadir que la presidenta del colectivo vecinal ha cometido "una torpeza de tal calibre" que le parece "hasta delito".

"¿Cómo se atreve a decir que le demos un piso en As Roteas? No se puede decir dónde ni cómo van a vivir estas personas que están en una situación desfavorecida. Todos somos muy solidarios, pero no los queremos al lado de nuestra casa", ha desarrollado la titular de Servicios Sociales de Vigo.

Abelairas ha aseverado que ya les "levantaron" unos cuantos pisos "por culpa de estas informaciones" y que ahora no le pueden dar uno de estos pisos que supuestamente están vacíos. "La Xunta de Galicia que busque pisos, que las competencias las tiene todas. Que los busque, que construya, que haga política de vivienda", ha planteado.