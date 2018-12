Juan Riva Francos: "La entrada de carga de PSA anticipa el despegue de la extensión a Tánger de la autopista del mar"

Juan Riva revela en esta entrevista unas previsiones para las rutas que explota Suardiaz en Vigo que suponen la confirmación del acierto de su apuesta. Ya no duda de la consolidación de la autopista del mar Vigo-Francia -con cinco escalas a la semana desde ambos puertos- , sobre la que ya adelanta que continuará al margen de la subvención que finaliza en dos años. "Lo puedo garantizar", afirma. Aunque ahora la conexión que dispara sus expectativas es la extensión al sur de esa autopista, con Tánger, ahora que PSA acaba de convertirse en cliente con cargamentos de piezas para los nuevos modelos de Balaídos. Riva sabe que esto coloca a su armadora en la primera elección de la demanda, pero aspira a mucho más. "No me conformo solo con la automoción, que ya está a bordo", remarca.

- A dos años de agotar la subvención a la autopista del mar Vigo-Francia (24 millones aportados a partes iguales por España y Francia más otros tres con cargo al Programa comunitario Marco Polo), ¿ya se cumplieron los objetivos?

-El programa que habíamos hecho se ha cumplido independientemente de que sufriera oscilaciones, también contempladas en la presentación de nuestro proyecto. Por objetivos nos referimos a atraer a los barcos mercancía que se movía por carretera, y a que otro tipo de industria, aparte de la original, que era PSA, se subieran a bordo. Y esto lo conseguimos. Por lo tanto satisfacción nuestra, satisfacción de los clientes y de Europa también.

- ¿Y tiene constancia de esa satisfacción de Bruselas?

-Cada año vienen a Vigo inspectores de Bruselas a supervisar el funcionamiento de la ruta. Y tengo que decir que nos dieron la enhorabuena por el éxito del modelo. Para Bruselas es un éxito porque al final la subvención se concede y autoriza para conseguir unos objetivos que en una autopista del mar pasan por aumentar las frecuencias, que tenga acceso la industria y que mejore el uso por parte de las industrias del hinterland correspondiente. Hay que tener en cuenta que aumentar una frecuencia a cualquier línea es carísimo, por eso no lo hace casi nadie. Es que la subvención no es para Suardiaz sino para mejorar el precio y que así utilice la ruta más gente.

- ¿Puede garantizar que continuará la conexión regular una vez acaben las ayudas?

-A día de hoy, sí, ya puedo garantizar que a medio plazo, y una vez terminada la ayuda, la autopista del mar continuará.

- Al igual que antes de recibir la subvención en la conexión Vigo-Francia se arriesgó en abril de 2017 poniendo en marcha su extensión a Tánger. Que empezó mal, con poca carga salvo los Dacia de Renault.

-Sí, lanzamos esta ruta sin ningún tipo de contrato base. ¿Qué paso? Que hubo altibajos y no pudimos mantener la regularidad de las frecuencias. Operábamos una semanal siempre y casi todo el año dos porque había un compromiso basado en unos tráficos de Renault y quisimos atraer a otros. Pues esto ha costado mucho trabajo y mucho dinero. Pero ahora con PSA ya a bordo es el anticipo del despegue definitivo de la ruta junto a Renault.

- ¿Implicará cambios en el enlace con Tánger la entrada de PSA en las bodegas de estos barcos?

-Para empezar, a partir del próximo enero la línea funcionará siempre, sí o sí, con dos escalas a la semana y ya consolidadas básicamente gracias al flujo de piezas de Renault, de Vigo hacia Tánger, pero sobre todo, a la inversa, con piezas de PSA desde Marruecos hacia Vigo.

- Piezas a las que seguirán los coches. ¿Cuándo lo prevén?

-Cuando comience la fábrica de Kenitra de PSA en 2020. Llegado este momento ya estarán funcionando regularmente los semirremolques de aquí para allí y al contrario, y claro, los vehículos se subirán y a un precio todavía más competitivo. Esto va a ser una rampa de despegue para la ruta, que irá in crescendo a partir de ahora. En 2019 atravesaremos la travesía del desierto y veremos algún oasis pero en la semana 20 [mayo] del 2020, cuando empieza a producir Kenitra, llenaremos los barcos.

- Vuelve a salirle bien la jugada.

-Es que yo veía a Renault produciendo desde hace años allí; PSA montando fábrica en Kenitra; y también Volkswagen, que creo que se va a instalar en Marruecos a medio plazo. Pues me dije, hay que ser valiente. Porque me podía haber estrellado. Pero yo no me conformo con la automoción, que ya está a bordo. Quiero otras industrias como la conservera y la de la pesca, y luego hay otra, como el textil, que nos está constando captar.

- ¿Por qué tanta reticencia de Inditex a utilizar la ruta marroquí?

-Por sus transportistas. La compañía ha dejado la logística en sus manos. Yo sigo en conversaciones con Inditex, con cuya familia propietaria tengo una buena relación, pero quiero elaborar una propuesta mejor antes de reunirme con Pablo Isla. En cualquier caso estoy seguro de que se subirán.

- Supongo que su interés por dotar a Bouzas de un PIF se enmarca dentro de ese objetivo de atraer a más industrias.

-Por supuesto. Hay una industria conservera y de congelado en Marruecos importantísima que manda producción y materia prima a Galicia. Mercancías que por venir de un país no comunitario necesitan pasar PIF. Y pongo un ejemplo. Como tenemos los semirremolques de Renault con piezas que van hacia allá y regresan vacíos a Vigo, a la industria de allí le podemos hacer un precio supercompetitivo. Pues bien, ya estaba cerrado el contrato para traer conservas cuando nos preguntaron, ¿pero cuando lleguemos a Bouzas nuestra carga tiene que pasar el PIF? Consultamos y nos dicen que sí, que aunque sean conservas, tienen que pasar la inspección. Un absurdo. Pues no podemos.

- ¿Está diciendo que perdieron contratos y corren riesgo otros por falta de ese servicio inspector?

-Pues claro que estamos perdiendo contratos. Es que ahora las conservas y pesca congelada no están transportando por mar hasta Vigo porque no hay PIF en Bouzas. Incluso llegamos a proponer llevar la carga a Guixar en camión una vez descargado en la terminal Ro-Ro. Pero nos dijeron que no se puede. Y de nada sirvió que alegáramos que en Barcelona sí lo permiten.

- Esto es lo que esgrimió el Puerto en sendas cartas al ministerio de Sanidad al que reprochó que prohibiese hacer en Vigo la operativa que autoriza en el puerto catalán.

-Es que el Puerto de Vigo está de acuerdo con nosotros, pero como es una competencia de Madrid, de Sanidad, y es una cosa nueva, pues provoca la paradoja, el sinsentido, de que el pulpo que llega a Galicia desde Marruecos entre por Algeciras, cuando esas empresas disponen de un servicio marítimo que les coloca aquí en Vigo la carga en el mismo tiempo y mucho más barato. Yo no quiero hacer sangre de este tema, porque estoy seguro de que entre todas las instituciones, Puerto, Xunta y hasta Ayuntamiento, vamos a encontrar la solución porque sé que me apoyan. A ver si con esta presión institucional conseguimos que lo entiendan en Madrid.

- El Puerto expuso alternativas al ministerio como que autorizase un PIF provisional, móvil en la terminal Ro-Ro. ¿Suardiaz ofrecería su nueva nave para ubicar esta instalación inspectora?

-Desde luego, incluso estoy dispuesto a pagar su montaje.

- Su compañía consiguió la concesión de una de las pocas grandes naves que quedaban en Bouzas y la primera anexionada a la terminal Ro-Ro, con entrada y salida directa hacia los muelles. Nada menos que 4.200 m 2 donde también ubicará oficinas.

-Pues queremos ampliar.

- Si todavía está en obras.

-Pero se nos quedará corta cuando PSA comience a fabricar coches en Kenitra. Así que necesitamos espacio y quiero ir gestionándolo ya.