La líder mundial en cruceros prefiere Vigo

El colosal "Anthem of the Seas", de 348 metros de eslora, en una escala en el puerto de Vigo en el año 2015. // Marta G. Brea

La armadora estadounidense Royal Caribbean refuerza, un año más, su presencia en el puerto de Vigo de cara a la programación de cruceros del año 2020. La división en España de esta naviera acaba de confirmar que al Independence of the Seas se unirá ese año el Athem of the Seas, un buque ligeramente mayor.

La incorporación de este coloso insufla oxígeno a la programación de cruceros en la rada olívica, ahora que no pasa por su mejor momento. Desde su determinante irrupción en el mercado europeo en 2005, este gigante estadounidense del sector vacacional que aglutina en la actualidad una flota de 26 grandes cruceros, nunca ha dado síntomas de flaqueza en su apuesta por Vigo. Aquel año, el Legend of the Seas, de 78.500 t.r.b. y 1.700 pasajeros de capacidad, ya sumó 13 escalas en la Estación Marítima. Pero este barco pronto se quedó pequeño y tan solo dos años después era sustituido por el Navigator of the Seas, que lo doblaba en tonelaje y ocupación. Con el paso del tiempo, las frecuencias de las naves de Royal Caribbean en Vigo han ido en aumento, casi en la misma proporción que el tamaño de sus buques, tres de las cuales, Oasis, Harmony y Allure of the Seas (los dos primeros ya conocidos en Vigo), ostentan en la actualidad el entorchado de los mayores de pasaje del mundo.

Vuelve el gigantesco "Athem"

Antes, en 2019, Independence con ocho atraques y Explorer of the Seas, con cuatro, serán los mayores barcos que pasen por Vigo junto con el italiano MSC Meraviglia, que tan solo vendrá en una ocasión. Pero es en 2020 cuando Royal Caribbean suba un nivel mas, desplazando a Europa al gigantesco Athem of the Seas, segunda embarcación de las tres que componen la serie "Quantum". Este barco estuvo en Vigo en diez ocasiones durante su temporada inaugural en 2015. Con sus 168.666 t.r.b. y 348 metros de eslora, supera ligeramente al Independence, que acredita 154.407 y 339 respectivamente. La capacidad habitual en ambos buques es muy similar, unos 4.400 pasajeros y 1.500 tripulantes.

Para ese año, los dos mega-cruceros acercarán a Vigo a más de 60.000 cruceristas que llegarán en catorce escalas, repartidas en ocho del Anthem y seis del Independence. Estas cifras sitúan a Vigo muy por delante de los demás puertos del norte peninsular, como lo demuestra el hecho de que tras Vigo se sitúa a bastante distancia A Coruña con ocho atraques (seis del Anthem y dos del Independence), mientras que Bilbao se repartirá siete escalas y Gijón, tres. Dadas las limitaciones para la maniobrabilidad de estas gigantescas embarcaciones, la nueva terminal de Leixoes no podrá recibir a ninguna de ellas.

Royal Caribbean fue fundada en 1969 por empresarios estadounidenses y noruegos. Hoy en día está considerada la naviera líder en el mundo en la comercialización de cruceros.