La plantilla: "Es una buena noticia; Codina siempre apoyó a Vigo"

Expectación. Esa es la palabra para definir la reacción del comité de empresa de la planta viguesa de PSA respecto a los nuevos nombramientos. Su presidente, Juan José Muñoz, que accedió al cargo hace apenas un mes, ha valorado de forma diferente la llegada de Juan Antonio Muñoz Codina y de Ignacio Bueno Castel. Respecto al primero, celebra que sea un vigués el que se ponga al frente del Polo Ibérico y de la factoría aragonesa. "Creemos que es importante que se haya nombrado a alguien de Vigo. Nos da cierta alegría el nombramiento de Codina en ese sentido, que además servirá para juntar sinergias con Zaragoza en el Polo Ibérico", valora el presidente del comité. "Lo cierto es que siempre nos ha apoyado, así que creemos que es una buena noticia", recuerda sobre la trayectoria del nuevo superjefe de PSA para el polo ibérico. Y es que el portavoz de SIT-FSI, el sindicato mayoritario en la planta de Balaídos, cree que el nombramiento de un vigués como Codina puede ayudar a defender los intereses de la planta de la ciudad.

Más comedido se muestra respecto a la llegada de Ignacio Bueno Castel a la dirección de la fábrica viguesa, al que recibe con "escepticismo". "Lo cierto es que no lo conocemos mucho, sabemos que viene de Opel. No obstante, es una persona con mucha experiencia y que ha ocupado un cargo importante en la sede de la empresa alemana. Esperamos que le dé continuidad al trabajo de los otros directores. No podemos hacer una valoración en profundidad de su llegada porque no tenemos demasiada información sobre él. Pero si se mantiene en la línea de sus predecesores, sería una buena señal", aconseja el presidente del comité.

Precisamente, los trabajadores tienen palabras de agradecimiento para el director saliente, Frédéric Puech, que deja el puesto para ocupar nuevas responsabilidades en el seno de la corporación francesa. Pese a que apenas ha estado dos años al frente de la planta viguesa, se marcha dejando un buen sabor. "No le ha dado tiempo a hacer muchas cosas, pero ha traído mucho trabajo a Vigo y eso sin duda es lo más importante para los empleados. Por ejemplo, y entre otras muchas cosas positivas para nosotros, ha sido capaz de que se fabrique en Vigo el nuevo modelo V20 [el todocamino SUV de la marca Peugeot que comenzará a comercializarse el próximo año]. Su período como director, aunque breve creemos ha sido positivo", concluye el portavoz de la plantilla.