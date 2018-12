Marta Bernárdez: "Las mujeres deben parir donde quieran"

Tras el desenlace mortal del nacimiento sin asistencia médica a la madre en un domicilio vigués, muchas miradas se han dirigido al colectivo de matronas. Estas profesionales, no obstante, defienden que, si se decide realizar un parto en el domicilio, es imprescindible que sea con asistencia sanitaria. La expresidenta de la Asociación Galega de Matronas, Marta Bernárdez Carbón, tiene junto con otra compañera una clínica privada (Luna de Brigantia) en Vigo y atiende nacimientos en las viviendas de los padres. Defiende la libertad de las mujeres a la hora de decidir cómo quieren que nazcan sus hijos y refuta a los ginecólogos que dicen que dicen que los partos en casa tienen muchos riesgos comparados con los que tienen lugar en los hospitales.

-Tras lo ocurrido esta semana con el fallecimiento del bebé, han salido voces muy críticas con la conveniencia de dar a luz en casa. ¿Cuál es su opinión?

-Lo que yo digo es que a nivel legal una mujer puede parir donde quiera, con o sin asistencia. No hay ninguna ley que prohiba dar a luz en casa. Y yo personalmente creo que las mujeres deben hacerlo dónde y cómo les dé la gana. Es más, por mucho que en los últimos días se esté diciendo justo lo contrario, los estudios dicen que los partos son igual de seguros en las viviendas que en un hospital. Los máximos interesados en el bienestar del bebé son los padres. Son los primeros que quieren que todo vaya bien. Aunque sin duda es importante que en el parto estén acompañados por un profesional que le ayuden durante todo el proceso.

-¿Qué riesgos se asume en los partos en los domicilios?

-Las complicaciones que pueden aparecer en casa pueden ser menores que las que se producen en un hospital, porque no se realiza ningún tipo de intervención. Cuando se detecta un problema, se actúa en el momento o se traslada a un centro sanitario. Pero lo habitual es que todo vaya bien.

-¿Cuáles son los motivos que llevan a una madre a preferir que el nacimiento tenga lugar en su vivienda?

-Motivos hay tantos como familias. Puede ser porque su casa les ofrece más intimidad que un hospital, para no repetir la experiencia del primer parto, porque consideran que hay que normalizar la maternidad... Las razones pueden ser muy variadas y no hay que juzgar lo que cada familia decida.

-Usted tiene una clínica privada que atiende partos en los domicilios privados. ¿Cuántos atiende aproximadamente en un año en Vigo?

-La cifra suele oscilar entre los 12 y los 17. El número de este tipo de nacimientos suele ser estable en una ciudad como Vigo.

-¿Cuánto le cobra a una familia por ayudarle en el nacimiento en su casa?

-1.900 euros. Es un precio cerrado, pero hay que tener en cuenta que no solo atendemos el momento del nacimiento. Esta tarifa incluye curso de preparación al parto, 3 consultas durante el embarazo, guardias de localización desde las 37 hasta las 42 semanas de gestación, la asistencia al parto (2 matronas) y tres visitas posparto. Estamos en contacto con la pareja durante todo el proceso para comprobar que todo va según lo previsto y estar alerta de cualquier complicación.

-¿Hacen un estudio de la paciente antes de aceptar el parto en el domicilio?

-Por supuesto. Les pedimos analíticas y ecografías para saber que ese nacimiento va a ser seguro y se va a desarrollar con normalidad. Tanto la mujer como nosotras tenemos que estar seguras de lo que vamos a hacer y de la conveniencia de que el nacimiento se produzca en el domicilio familiar. No atendemos casos complejos, como diabetes gestacionales y otras complicaciones. En esas situaciones ayudamos a la paciente a encontrar una solución que satisfaga a los padres y que sea beneficiosa tanto para ellos como para el bebé. Si hay alguna enfermedad, recomendamos a las familias que el nacimiento no se produzca en casa. Si aún así deciden hacerlo en el domicilio, eso no implica que vaya a haber un desenlace fatal.

-En caso de que en el parto se genere alguna complicación que no puedan solucionar, ¿cómo actúan?

-Trasladamos inmediatamente a la madre al hospital. Aunque debo decir que la tasa de traslados es baja, apenas ronda el 10%. En estos casos suele haber cansancio materno, una mala colocación del bebé u otras complicaciones que nos obligan a acudir a un centro sanitario.