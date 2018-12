La madre del bebé muerto en Vigo en un parto casero dijo que no sabía que el pequeño venía de nalgas

La madre del bebé que falleció durante un parto en casa sin asistencia médica profesional, manifestó al solicitar el permiso de enterramiento del pequeño en el juzgado que desconocía que el niño venía de nalgas, y apuntó que las complicaciones se presentaron en el momento del nacimiento. También ha trascendido que dejó de acudir a los controles médicos y que la mujer que la auxiliaba en el alumbramiento no era una profesional sanitaria, sino una doula. Extremos que en ningún caso son ilegales.

De momento no hay ninguna persona investigada judicialmente por esta causa, según informó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). El Juzgado de Instrucción 4, en funciones de guardia, recibió el informe preliminar de la autopsia del menor que falleció por hipoxia, al quedarse sin oxígeno varios minutos, y se inhibirá en favor del magistrado de Instrucción 4 a tenor de la fecha en que ocurrieron los hechos. A este juzgado corresponderá la apertura de diligencias previas si considera que existen indicios de algún tipo de delito.

Si el niño falleció dentro o fuera ya del seno materno durante el parto resulta clave para la investigación judicial. En el primer caso se trataría todavía de un feto y no tendría la consideración de persona jurídica, por lo que de detectarse algún tipo de imprudencia se consideraría un aborto. Si nació vivo, como inicialmente sostenían fuentes del 061, y la madre decidiese tener al bebé en casa aún conociendo que se trataba de un parto de riesgo, los delitos irían desde una omisión de socorro a un delito de lesiones u homicidio por imprudencia, con penas de cárcel.

El fallecimiento se produjo el lunes en Vigo. El hospital Álvaro Cunqueiro remitió un informe al juzgado, como es habitual en estos casos, y el Sergas confirmó que el menor murió fuera del centro hospitalario.

Parir en casa: "un riesgo inasumible" según los médicos // ATLAS

"No banalizar"



Sobre este caso, el titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, apeló a "no banalizar o trivializar un proceso que, aunque sea biológico y natural, no está exento de riesgo, sobre todo cuando el bebé no viene conforme a los protocolos de seguridad en el momento del parto". El presidente gallego lamentó que haya "corrientes pseudocientíficas que lanzan mensajes falaces que pueden comprometer la salud de la madre y la del bebé. Intentaremos que algo así no se vuelva a repetir".