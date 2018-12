Casimiro Obispo: "Hay concellos y universidades gallegas que fomentan los partos en casa"

El fallecimiento de un bebé en Vigo esta semana en un parto que tuvo lugar en el domicilio familiar y sin ningún tipo de asistencia sanitaria ha reabierto un clásico debate sobre la conveniencia de no dar a luz en los hospitales. La mayoría de los ginecólogos alertan de los grandes riesgos de esta práctica y el presidente de la Sociedad Gallega de Obstetricia y Ginecología, Casimiro Obispo es uno de los que habla más claro. No entiende cómo, con los avances de los últimos años que han convertido a los hospitales en lugares muy seguros tanto para la madre como para el feto, sigue habiendo personas que prefieren concebir a sus hijos en sus viviendas particulares.

-¿Por qué cree que sigue habiendo mujeres y familias que siguen prefiriendo tener a sus hijos en casa en lugar de en un hospital?

-Hay una mujer que quiere hacerlo y una matrona que la convence. Las evidencias científicas confirman que este tipo de prácticas pueden ser muy peligrosas. Creo que puedo decir que el 99% de los ginecólogos no lo recomendamos. Es muy grave que concellos como Ferrol, Pontevedra o A Coruña y universidades como la de Santiago fomenten todo esto patrocinando cursos para que las personas den a luz en casa. Les he enviado varias cartas alertando de lo que están haciendo y no he recibido prácticamente ninguna respuesta.

-¿Entiende que se sigan dando estas prácticas?

-Francamente, no entiendo a la gente que decide no acudir al hospital. O no le explican bien el riesgo que corren si paren en su casa o bien tienen unas convicciones muy fuertes. No olvidemos que hay una persona, el feto, al que nadie le pregunta. Y estamos hablando de una decisión muy importante.

-¿A qué riesgos se enfrenta una mujer que opta por dar a luz en su domicilio?

Un parto siempre es una situación de riesgo. Puede ir todo bien y en un momento ir todo mal. Ya no es solo que el feto pueda morir, sino que le pueden quedar graves secuelas derivadas del sufrimiento fetal. Secuelas que acabaremos pagando toda la sociedad. Si estás en un hospital es complicado que haya problemas gracias a todos los medios de los que disponemos.

-¿Y los peligros para la integridad de la madre?

-Son numerosos. Puede sufrir una hemorragia postparto por ejemplo. Nunca se puede prevenir lo que puede pasar en una situación así. En el caso de la mujer que perdió a su bebé esta semana en Vigo, está fuera de peligro, pero anímicamente está devastada. En su caso no sé lo que ha pasado, pero me parece imposible que una mujer con un parto podálico (cuando la parte del feto que sale primero son las nalgas o los pies) decida tener al niño en casa. Creo que hubo alguien que la tuvo que convencer de que no fuera al hospital. Y más teniendo en cuenta que no había personal sanitario. Estaban solos la mujer y el marido. Es innecesarios correr tantos riesgos para la madre y el bebé

-¿Qué ocurre en aquellos casos que el parto es en casa porque no da tiempo a llegar al hospital?

-Hay que llamar al 061 para saber qué hay que hacer. Los padres del feto fallecido también llamaron, pero lo hicieron alrededor de las 14.00 horas, cuando el parto se estaba complicando en extremo. Cuando la ambulancia llegó, el feto, aunque todavía no había salido, ya había fallecido.