Rueda de prensa de esta mañana. // C. P

Tras 104 días de huelga por el despido de ocho compañeros, los trabajadores de la zona azul han dicho basta ya. El secretario comarcal de UGT, Ernesto Fontanes, ha anunciado esta mañana el inicio de un "período de confrontación" con el Concello. "No nos queda otra alternativa ante la pasividad absoluta de la empresa concesionaria y el Ayuntamiento", ha afirmado Fontanes en una comparecencia en la que estuvo acompañado por parte de la plantilla del Xer.

Las hostilidades comenzarán el próximo 20 de diciembre con una movilización frente al Concello. Pero la cosa no se quedará ahí. Los empleadoa y los representantes sindicales están valorando seriamente pasar la Nochebuena y la Navidad bajo el árbol de luces gigante de Porta do Sol. "Y a ver quién nos saca de ahí". Las acciones no se quedarán ahí. El secretario general de servicios de UGT, Santos Sánchez, asegura que "somos muy imaginativos, van a notar la presión" en relación a nuevos actos de protesta. Mientras, tanto la huelga como el encierro en las dependencias de la concesionaria continúan.

Según los trabajadores, el expediente que el Concello abrió a Dornier, la empresa concesionaria, por incumplimiento del contrato, hace tiempo que está resuelto. Por este motivo no entienden por qué el gobierno local no intetviene el servicio de la zona azul ni rescinde el contrato con la empresa.