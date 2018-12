Del mar al plato, premio Joven Empresario, y Esturirafi, Joven Emprendedor 2018

Del Mar al plato y Esturirafi son los ganadores de la decimotercera edición del Premio Joven Empresario y Joven Emprendedor, respectivamente, organizados por AJE Vigo. Detrás de Del Mar al plato, están Borja Conejero y Elena Gainzaraín, fundadores de una empresa que comercializa pescado y marisco fresco procedente, en su mayor parte, de la ría de Vigo y capturado con artes de pesca sostenible. Vende tanto a particulares como a restauración, en España y Europa. Su tienda online también ofrece vinos gallegos, conservas y productos gourmet.



Los ganadores recibieron un programa de formación en la Escuela de Negocios Afundación de IESIDE, valorado en más de 3.000 euros; un IPAD; un acceso a la base de datos de Ardán durante un año; un diagnóstico y dirección financiera, cortesía de INFI Consultores durante seis meses valorado en 4.000 euros; seis meses de asesoría laboral, fiscal y contable (Quattro asesores) y seis meses de afiliación gratis a AJE Vigo.



En la categoría de Joven Emprendedor, el ganador fue la empresa Esturirafi, un proyecto de Rut Abrain que empezó como un blog sobre vida ecológica, sostenible y saludable y que hoy en día es una tienda online de venta de productos sostenibles y promoción de proyectos ecofriendly. La ganadora recibió un alojamiento gratuito con mentoring en un Vivero de Empresa de Zona Franca de Vigo; un acceso a la base de datos de Ardán durante un año; un Ipad; un plan de viabilidad de Infi Consultores valorado en 1.700 euros, seis meses de asesoría laborar, fiscal y contable de Quattro Asores y seis meses de afiliación gratis a AJE Vigo.



Accésits

Así fue el acto

Los candidatos

Alfonso Amado - Amado Clínica Pediátrica

Dentro de la categoría Mejor Empresario se han entregado dos accésits. El accésit de Innovación ha sido para Muutech, una Startup de Vigo liderada por Víctor Calvo, que ofrece soluciones de monitorización para la industria que facilitan el control de sistemas de información y de producción. Utilizan el sistema de monitorización Zabbix personalizado como herramienta principal, cuya misión es la recogida y visualización de datos provenientes de diversas fuentes: autómatas, sensores, bases de datos, servidores, equipos de comunicaciones, etc. Esta herramienta se puede completar con un ecosistema de sensores y actuadores que permiten su posicionamiento en lugares remotos, de difícil acceso o que están en movimiento.El segundo accésit, el de Responsabilidad Social Empresarial ha sido otorgado a Lingoreta, un Centro de logopedia, neuropsicología, psiquiatría, terapia ocupacional y pedagogía dirigido por Diana Lameiro. Su principal servicio es la Unidad de diagnóstico e intervención en TEA.Los ganadores de los accésit recibirán un bono formativo de 10 horas valorado en 390 euros en un seminario de un programa especializado de IESIDE, un servicio de asesoría laboral, fiscal y contable cortesía de Quattro Asesores así como tres meses de afiliación gratuita a Aje Vigo.El acto se abrió con una charla sobre motivación para emprender a cargo de Pablo García Fortes. Tras esta ponencia, se celebró una mesa redonda con tres de los premiados Aje Vigo en ediciones anteriores para que contaran su experiencia empresarial y su proyección tras el premio. En ella han participado Santiago Salgueiro, de La Pepita; Jorge Juan Costas, de Help Flash y Estefanía Francos, de Sémola.El momento más emotivo de la gala se ha producido con la entrega del Premio Honorífico a Amador Pérez, fundador de Selmark . Durante su presentación, se ha hecho un recorrido por la historia de esta empresa que arrancó en el año 75 y que hoy factura más de 25 millones de euros y está presente en cuarenta países principalmente de Europa y América. En este momento están a punto de trasladarse a la Ciudad del Textil en Vigo, donde cuentan con más de 10.000 metros para poder aumentar su capacidad productiva.Durante el acto, también se ha reconocido, con el galardón Aje Vigo, la trayectoria empresarial, de la bocatería Papo's. El fundador de esta empresa, José Amoedo, ha sido quien ha recogido el galardón. La conocida bocatería arrancaba en 1982 con un pequeño local. Más de treinta años después, esta firma ha llegado a contar con 6 establecimientos y hasta 30 trabajadores en la ciudad. Facturan 1.6000.000 euros anuales.El acto, al que han asistido más de 150 invitados, se ha celebrado en la Confederación de Empresarios de Pontevedra con la presencia de numerosas autoridades como el alcalde de Vigo, Abel Caballero; el delegado del Consorcio de Zona Franca de Vigo, David Regades; el director del del Igape , Juan Cividanes; la subdelegada del Gobierno, Maica Larriba y el diputado provincial, Santos Héctor , entre otras personalidades del mundo empresarial y social de Vigo.

De pedir cita médica por Internet a poder ser atendido por un facultativo en la red, concretamente a través de Whatsapp. Esto es lo que propone el pediatra Alfonso Amado desde su clínica. "Tenemos un servicio de asistencia a través de esta app de forma protocolizada y privada; desde ella fomentamos la comunicación con las familias y que éstas pregunten sobre cualquier duda en cualquier momento", revela el facultativo. Su clínica lleva cerca de 4 años en funcionamiento, pero ha sido ahora cuando han "despegado". "Iniciamos una serie de procesos para homogeneizar la asistencia que han sido muy bien valorados", explica Amado.

Arán Feijóo - Arán Feijoó Consultoría

"La protección de datos ha pasado de ser una mera formalidad para muchas empresas a un aspecto a tener muy encuenta. Sobre esta consigna trabaja el consultor Aran Feijóo. "Cuando entró en vigor el nuevo reglamento europeo de Protección de Datos me pregunté qué servicio podría ofrecer así que estandaricé un servicio para las empresas de tránsito bajo para darle un poco de valor y prestigio", señala este freelance, como le gusta definirse al joven empresario. Feijóo confía en poder organizar jornadas para dar difusión y conocimiento de su herramienta de cara a un futuro.

Borja Conejero - Del Mar al Plato

Borja Rodríguez y su empresa Del Mar al Plato repiten en estos premios, pero lo hacen con una propuesta diferente: su internalización y nuevos productos. "Hace tiempo que Vigo dejó de ser nuestro principal mercado en cuanto a particulares. Austria, Dinamarca o Suecia han ganado peso en los pedidos que nos llegan, o incluso Madrid y Barcelona", celebra el joven empresario. Sus pedidos de pescado fresco, merluza, salmón o rape preferentemente, llegan a cualquier parte del mundo en menos de 24 horas y ahora suman un nuevo producto: la tercera gallega de Chantada.

Borja Rodríguez - BlueLion

El superlujo no solo se hizo hueco en la ciudad, sino que parte de ella. Exactamente del trabajo de Borja Rodríguez y su compañero Javier Freijeiro. BlueLion, su empresa con sede en Porto do Molle busca recuperar la artesanía gallega convirtiéndola en artículos de superlujo. "Nuestra embajadora es la mochila más cara del mundo", explica Rodríguez. Cuentan con un equipo en Madrid, Barcelona y París. "Cuando no podemos llevar las piezas hasta el punto, las entregamos a las mejores boutiques del mundo y ellos les buscan clientes", añade el empresario, que en enero presentará una nueva colección.

Eva Miranda - Catálogos para empresas

Las start-up también se han colado en estos premios de la mano de Eva Miranda. Su proyecto comprende un católogo para empresas, tanto presencial como virtual, "un todo en uno para el cliente". Y es que ofrecen a las diferentes empresas, especialmente realionadas con el sector naval o del metal desde diseño grafico y comunicación editorial hasta impresión o encuadernación, publicación online, fotografía 360, tecnología de realidad aumentada y un paquete de actualizaciones "para que puedan actualizarlas de forma autonoma en cuaquier momento del año", revela la joven Eva Miranda.

María Filgueira - KOKO

Luchar contra uno de los graves problemas de la sociedad: el acoso escolar. Bajo este objetivo María Filgueira y su compañera Paula Valverde dieron vida a Koko, un proyecto educativo que previene y gestiona los conflictos escolares. "Somos un puente entre los padres y la comunidad educativa, cuaquier miembro puede llevar a cabo una denuncia o dar un aviso de alerta", señala Filgueira. No apartes la mirada es el eslogan de su empresa, ya que "cuando ves algo que está fuera de lo habitual hay que denunciar, lo correcto es proteger a los menores, dar la voz de alarma que ellos no son capaces de dar".

Emilio Domínguez - EDATEC

Su consultoría ambiental versa sobre la economía circular y el reciclaje. Emilio Domínguez repite en estos premios AJE y lo hace con una iniciativa que busca concienciar sobre la importancia de cuidar y respetar el entorno en empresas y colegios. "Enseñamos cómo crecer de forma sostenible", admite Domínguez, quien reconoce y aplaude que las nuevas generaciones están cada vez más concienciadas con el medio ambiente. La compañía cuenta con una red de colaboradores y tiene centrado su negocio en la comunidad gallega y Castilla y León, aunque abarca todo el territorio nacional.

Laura Ferral - Fisioterapia Centro Príncipe

Laura Fernal vuelve a presentarse a estos premios AJE Vigo después de dar una vuelta de tuerca a su negocio. Centro Príncipe en una clínica de fisioterapia con sesiones privadas y personalizadas de una hora de duración.Destaca por la terapia manual y las clases de pilates en cursos reducidos. "Llevamos desde febrero del 2016 con este negocio.Realmente yo había trabajado en varios hospitales pero conocí a mi socia cuando ella fue mi paciente en la última clinica en la que trabajé y me animó a emprender", destaca Fernal,desde su negocio situado en plena calle del Príncipe.

Manuel Germade - Gomo Bonsái

Un maestro bonsái en Bueu que cuida colecciones privadas por toda Galicia. Esta es la empresa que creó el joven Manuel Germade. Decidió estudiar en Japón para obtener el certificado de maestro de bonsai y "al acabar mi formación regresé y creé mi propia empresa en Galicia", explica. Reconoce que el gusto por los bonsáis le llega desde pequeño por lo que se animó a estudiar Biología, pero la falta de trabajo le forzó a buscar un futuro fuera de su tierra. Ahora, ya con su empresa en marcha, confía en seguir expandiéndose, "llegando a más países o consiguiendo más alumnos" como él.

Pablo Medraño - Koompany

"Nos dedicamos a la consultoría de marketing y buscamos diferenciarnos del concepto tradicional de agencia". Así se presenta Koompany, fundado por Pablo Medraño. "No empezamos un proyecto con un cliente sin analizar su modelo de negocio porque queremos aportar valor. Hacemos un análisis previo. Para cada proyecto creamos equipos específicos y en ellos hay profesionales que tienen relación con nuestro cliente. Nos situamos en la dirección del proyecto y nos preocupamos de que todo salga adelante", añade.Los objetivos de su primer año pasan por ofrecer calidad en el servicio y "posicionarnos" en el mercado.

Víctor Calvo - Muutech

Víctor y sus dos compañeros tuvieron tan clara la idea que, tras ser aceptado su modelo de negocio en una aceleradora, decidieron dejar sus puestos de trabajo y dedicarse de lleno a Muutech. "Ofrecemos soluciones de monitorización a empresas y proponemos una herramienta que recoja datos no solo de máquinas, sino de la infraestructura informática de los clientes", explica Calvo. "Muchas empresas tienen múltiples programas para controlar diversos aspectos. Nuestro software recoge todos esos datos y muestra esa información en tiempo real y de forma unificada. Se puede ver qué está pasando en la empresa y de manera personalizada para el usuario".

Melanie Biloni - Nutrición Integral

Dejó Argentina en busca de un futuro laboral mejor pero como reputada nutricionista sabe lo importante de mantener un conctacto con sus pacientes. Tanto que la necesidad de prosegiur con ellos a pesar de cruzar el charco dio origen a su consulta online. "Empecé a probar con pacientes que ya tenía y a partir de ahí me expandí a otros nuevos. Estoy de alta como autónoma desde hace dos semanas y me quiero abrir al mercado español, que es más reticente al tema de la salud online", explica Biloni. Reconce que el tiempo es, en este caso su mejor aliado. "No tienen que desplazarse y en ocasiones se abren más al no tener a la profesional delante", matiza.

Elena Coello - Lar Atlántica

¿Qué destaca Elena Coello de su hostal con aroma a Atlántico? "La parte experiencial que reciben los clientes, todos lo detalles de la habituación discurren en esta línea atlántica y cuentan una historia", revela esta joven empresaria, quien pretende transpolar esta realidad a otras partes del mundo. "Queremos formar en servicios de gestión hotelera como franquicia de lo que hemos hecho y expandirnos desde la costa norte de Portugal, toda Galicia, Cantabria, Francia, País Vasco, Inglaterra o incluso un trocito de Canadá. La idea es expandirnos en esta área", aspira Coello.

Diana Lameiro - Lingoreta

Este año, el centro Lingoreta cumple su 10º aniversario y confía hacerlo con el premio a Joven Empresario. Diana Lameiro es la responsable de dar vida a este centro de logopedia en el que trabaja un grupo de 16 profesionales, entre ellos: logopedas, psicólogos, psiquiatra, terapeuta ocupacional y pedagogos. A nivel de desarrollo profesional, pretende identificarse como una empresa que pone su valor en 3 pilares fundamentales: el trabajo interdisciplinar, la ética profesional y la especialización del profesional. "Centro Lingoreta pretende convertirse en un centro de referencia en el campo sanitario".

Rut Abrain - Esturirafi

Un blog hecho empresa. Este el proyecto ganador de Rut Abrain, que pasó de escribir sobre temas medioambientales en la red a comercializar bolsas, jabones y otros productos que cuidan el entorno. "La gente empieza a estar muy concienciada, antes veías a personas que ni se lo planteaban y ahora descubres cosas nuevas", explica esta bióloga de formación. La empresa lleva en funcionamiento desde finales de junio y el balance no puede ser más positivo. "La primera semana que ofrecimos nuestros productos a la venta tuvimos que reponerlos todos, se vendieron rapidísimo", explica Abrain.

Rodrígo Bernárdez - Pilatus Brand

Una cartera con doble truco: un material completamente ecológico que guarda un chip conectado a una app que permite conocer en todo momento la localización de la misma. Esto es Pilatus Brand, con Rodrigo Bernárdez y Alejandro Crespo al frente. Tuvieron que caer en una primera ocasión para dar vida a este proyecto. "Tenemos 9 tiendas en España, tres en Galicia, y una distribuidora de Eslovenia lo distribuye a China, EEUU, etc. ", comenta Bernárdez. Trabajan tanto como con consumidores finales como con empresas que ofrecen sus carteras con su logo personalizado en sus eventos.

Francisco Martínez - Plagoo

Plagoo es una empresa que se dedica a la biodiversidad, en concreto a la gestión de plagas: desde roedores a insectos, velutinas o chinches de cama. Es precisamente un proyecto para la eliminación de estas últimas con los que se presentan al premio. "Empleamos tratamientos térmicos para su erradicación, hemos detectado un despunte en estas plagas", señala FranciscoMartínez, que, como muchos de sus compañeros, dejó su anterior trabajo para apostar por su negocio. "Estuve en el sector de las plagas pero no me hacía feliz; ahora sé que se puede trabajar en este mercado sin productos químicos".

Ana Vázquez - Prox Consultores

Ser una mano derecha para las empresas. Este es el objetivo de la empresa que la consultora Ana Vázquez se animó a fundar tras doce años en la empresa privada. "Tenemos un 98,6% de proyectos aprobados e intentamos que los clientes cuenten con nosotros como parte de su equipo para que a través de nuestros servicios puedan obtener todos los fondos públicos para desarrollar sus proyectos", explica. En la actualidad son tres las personas que trabajan en Prox Consultores aunque se encuentran en proceso de selección de dos más. "Tuvimos que ampliar el local que teníamos en Valladares".