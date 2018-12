La Asociación Galega de Matronas pide "sororidad" con la madre del bebé muerto en Vigo

La Asociación Galega de Matronas (AGAM) ha pedido "sororidad" con la madre del bebé muerto en un parto en su casa y respeto para las decisiones tomadas por la familia, a la que acompañan en su dolor.

En relación a la noticia conocida hoy, la AGAM dice no disponer de la información suficiente sobre lo sucedido ni sobre la información que manejabala familia. "Por lo tanto, debemos ser prudentes y no emitir juicios sobre datos que no conocemos".

La asociación recuerda que la decisión de parir en casa sin asistencia médica es legal en España, si bien recomienda "contar siempre con asistencia de un equipo de matronas en los partos". También apunta que "habitualmente" las tareas de estas profesionales en un parto en casa son de acompañamiento, "ya que en muy pocas ocasiones son partos que requieran intervención y, se es el caso, acostumbran a realizarse en un hospital".

"Como asociación profesional queremos destacar ante todo que la evidencia científica avala el parto domiciliario como una opción segura -tan segura como el parto hospitalario- tanto para la salud de la madre como para la del bebé, siempre que se cumplan una serie de requisitos, entre otros, que el embarazo sea de bajo riesgo y el acompañamiento sea realizado por un profesional sanitario especialista en atención al parto fisiológico".