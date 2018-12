El Concello y comuneros recuperan 50 km de sendas forestales arrasadas por los incendios

La ciudad más poblada y predominantemente industrial de Galicia supo sacar partido como ninguna a su cara "B": bosques forestales y montes a escasos kilómetros de la urbe que esconden una espectacular malla verde por la que pasear y disfrutar de su valor paisajístico y patrimonial. Su buque insignia son las ocho sendas locales y la panorámica GR-53 que delimita y comparte recorrido con varias de ellas sumando así cerca de 130 kilómetros. Los incendios del pasado 2017 destruyeron no solo los montes comunitarios sino que pusieron en jaque a estos recorridos obligando a cerrar su tránsito por peligro de desprendimiento de árboles, suciedad o incluso hollín todavía perceptible tras varias semanas. Catorce meses después, estas rutas han vuelto a renacer de la mano del Concejalía de Medio Ambiente que dirige Chus Lago -codo con codo con las comunidades de montes- recuperando así casi 50 kilómetros de estas sendas locales forestales.

En concreto, las más afectadas por la vaga de fuego fueron las rutas locales de Valladares -7,2 km-, Coruxo -9,5 km- y Matamá-Comesaña -12,8 km-, que quedaron completamente calcinadas mientras que la de Zamáns, también de 7,2 kilómetros y la gran senda panorámica GR-53 a su paso por estas parroquias sufrieron daños parciales. "Empezamos con estos trabajos de recuperación poco antes de verano. Lo primero era que las comunidades retirasen todo el arbolado porque estaban los caminos muy destrozados e intransitables, llenos de maquinaria, con restos de arbolado... Y además tampoco sabíamos cómo habían quedado los terrenos y si estaban muy dañados o no. Ahora ya está todo regenerado y en buen estado para su tránsito", afirman desde la Mancomunidad de Montes de Vigo.

Los postes que se habían fijado para señalar las rutas y guiar a los senderistas desaparecieron por lo que el Concello sustituyó hasta 500 troncos de localización así como 5 paneles informativos y de cuyo mantenimiento se encargará el voluntariado de Camiño a Camiño. "El problema es que muchas de las marcas estaban ancladas en la cáscara de los propios árboles y hubo que volver a señalizar todo el recorrido y a colocar más postes en las rutas para que no dar lugar a confusión. Mientras estén marcados la gente se anima más a realizar el recorrido, porque otorga una seguridad que sino puede acabar en extravíos", recuerdan desde la Mancomunidad.

Los incendios no solo afectaron al trazado en sí, sino al propio entorno y al valor paisajístico, natural y cultural de los montes comunales. Fue el caso de Valladares donde de sus casi 300 hectáreas ardieron 285 convirtiendo en ceniza los márgenes de su senda, inaugurada en 2016 junto a la de Cabral. "Ardió casi todo la zona de la senda, tuvimos que retirar toda la madera que ya no servía y picarla en el monte. Tras esto empezamos con la plantación de 2.000 arboles en la Sobreira, pero aún queda mucho por recuperar. La senda ya se puede usar, está habilitada pero necesita mucho trabajo para que vuelva a estar como antes", reconoce Gregorio Álvarez, presidente de la comunidad de montes de Valladares.

Además de estas labores de recuperación en las rutas, los trabajos de retirada y replantación de árboles todavía se suceden. "Esto será un trabajo de años, no de meses, y aún así no volverá a estar como lo recuerdo", lamenta Álvarez, quien comentan que son cinco los trabajadores quien de "08.00 a 20.00 horas" se afanan por dejar el monte lo más limpio y rehabilitado posible. "Estamos parcelando y trabajando por zonas. Replantar todas estas hectáreas no es nada sencillo y más cuando no es un terreno de fácil acceso con el tractor, aquí hay desniveles, hay zonas muy malas de trabajar y muchas tareas tenemos que hacerlas a mano", narra.

Recientemente la Xunta confirmó que invertirá 1,3 millones de euros en los montes quemados del área viguesa para los próximos dos años.

Una práctica en auge

El senderismo ha calado hondo entre los vigueses y gracias a la planificación y distribución de las rutas municipales cada vez son más los que, a través de actividades programadas o en solitario se animan a descubrir los tesoros verdes de la ciudad. Y es que todas están comunicadas con el autobús urbano y disponen de espacios donde aparcar el coche mientras se recorre la ruta.

También comparten un trazado circular, un diseño que permite a los senderistas empezar y terminar sus paseos en el mismo punto. "Las comunidades nos cuentan a diario que los usuarios se están multiplicando; las rutas tienen los mismos beneficios que los circuitos deportivos", afirman desde Montes de Vigo.