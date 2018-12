Las luces hacen de la ciudad el destino estrella de este puente

Terrazas y restaurantes llenos, gran afluencia de gente en las tiendas y mucha expectación por el alumbrado navideño de la ciudad olívica del que el alcalde hizo una presentación que corrió como la pólvora en las redes sociales. Estos son los atractivos que han convertido a Vigo en uno de los destinos preferidos por turistas españoles y extranjeros para pasar este puente de la Constitución, unas fechas en las que los hosteleros vigueses esperan una ocupación de casi el 90%, según los datos del Clúster de Turismo de Galicia.

En las calles todo está preparado para que miles de visitantes paseen hasta el domingo entre las luces y demás elementos decorativos, y prueba de ello son las restricciones al tráfico programadas para el fin de semana y los festivos. Los cortes se establecerán entre Elduayen y el cruce de la calle Reconquista con Policarpo Sanz y entre el cruce de Colón con Uruguay y la confluencia con República Argentina. La duración será de 18.00 a 22.00. Entre los visitantes más numerosos, se encuentran los ourensanos, para lo que la Guardia Civil de Tráfico ha reforzado la vigilancia en el tramo de la A-52 entre Ourense y A Cañiza.

Otros, como las asturianas Gema y Nori, vienen de lugares más lejanos, como Pola de Siero. "Vamos a estar dos días en Vigo y luego viajaremos a Oporto para ver el parque de la Navidad. Quisimos hacer parada aquí por toda la polémica que trajo lo de las luces", explicaron. Ambas viajan en familia, ya que les acompañan el hermano de una de ellas, su mujer y sus hijos, y ayer por la mañana contemplaban con atención el árbol de Porta do Sol cargadas con varias maletas. En la Plaza de Compostela estaban Conchi y Nicolau, de Ferrol y de A Coruña respectivamente, que miraban con curiosidad el gran muñeco de nieve que preside la Alameda. "Vengo desde Ferrol a ver la decoración de Navidad porque allí no se hace tanto esfuerzo con el tema de las luces. Tengo ganas de ver el árbol, que dicen que es tan enorme como el de Nueva York", afirmó Conchi. Su marido reconoció que eligieron Vigo para pasar el puente y estar de celebración, ya que ayer era su cumpleaños. "Toda la publicidad que hizo Abel Caballero sobre las luces me invitó a querer venir. Lo que más me llama la atención es el regalo de Navidad que se ilumina, que en fotografías parece inmenso", comentó.

También llegados desde la ciudad herculina y aprovechando el buen tiempo para sacarse selfies dentro del gran árbol de Porta do Sol, se encontraban Pedro, Alejandra y su hijo Felipe. "Pasamos la noche en Sanxenxo y vinimos a ver este espectacular abeto. El niño está nervioso porque quiere que oscurezca y ver las luces", aseguraron.

Algunos como la alemana Cecilia, hicieron un breve recorrido por la Navidad de Vigo aprovechando la escala de un vuelo. "Pasaré el puente en Barcelona pero tenía dos horas antes de coger el avión y vine a ver el alumbrado. Las luces son bonitas incluso apagadas porque con el sol de hoy hasta brillan", indicó. A pocos metros Ayarlis y Manuel, que acababan de finalizar el Camino de Santiago, caminaban con sus pesadas mochilas por Policarpo Sanz. "Las luces son fascinantes, me siento como si estuviera en América", apuntó ella. Por su parte, Manuel explicó "que el alcalde tenía razón cuando alababa la cantidad de luces de Vigo".





GEMA Y NORI - TURISTAS DE POLA DE SIERO

"Quisimos hacer parada en Vigo por todo lo que se creó con las luces"







Conchi y Nicolau - Turistas de Ferrol y A Coruña

"Tenemos ganas de ver el árbol, a ver si es tan enorme como el de Nueva York"







Ayarlis y Manuel - Peregrinos

"Las luces son fascinantes, nos sentimos como si estuviéramos en América"