La Guardia Civil recibió hoy un aviso de un coche circulando en dirección contraria en la VG-20 en Vigo, en la zona en la que enlaza con la AP-9. Sin embargo, no se pudo confirmar la alerta al no ser localizado el conductor. Una conductora que se puso en contacto con FARO señaló que se cruzó con un vehículo en dirección contraria a las 19.20 horas en la autopista, pero que no llegó a ver matrícula ni modelo ya que se asustó y era de noche.