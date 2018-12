El programa de actividades de la Navidad en Vigo sigue adelante y uno de los eventos más populares y clásicos de esta época, el flashmob, va calentando motores y cuenta los días para su séptima celebración: el 23 de diciembre a las 19:00 horas en el corazón de la ciudad olívica.

Será entonces cuando el equipo de Ángel Martínez y todos sus seguidores se reúnan en Porta do Sol para bailar en grupo la coreografía que tienen preparada y que este año tendrá la banda sonora de Queen, un clásico que ha vuelto a ponerse de moda después del estreno de Bohemian Rhapsody, la película sobre el grupo liderado por Freddie Mercury.

El tema que bailarán todos los que quieran participar en el flashmob de la Navidad de Vigo será Don't Stop Me Now, uno de los temas más populares de la banda británica. Los que se apunten tienen dos semanas y media para aprenderse la coreografía, que ya pueden estudiar en un videotutorial publicado en Youtube:

Curiosidades sobre Don't Stop Me Now de Queen

La canción que pondrá la banda sonora del flashmob de la Navidad en Vigo se publicó en 1978 dentro del disco Jazz de Queen, el séptimo álbum del grupo británico y que lo convierten en uno de los más extraños de su carrera por la variedad estética y rítmica de sus canciones.

Don't Stop Me Now ocupa el lugar número doce del disco. El tema arranca con Freddie Mercury sentado al piano hasta que explota el ritmo acelerado con Roger Taylor y John Deacon en la batería y el bajo respectivamente. Brian May solamente interviene con la guitarra durante el solo que cierra la canción.

Como es habitual en la carrera de Queen, las versiones de estudio y de sus conciertos añaden pequeños detalles para adaptarlas al directo. Don't Stop Me Now no es menos y en dos giras del grupo -Jazz Tour y Crazy Tour- May añadía ciertos acordes a lo largo de la canción para darle un toque más rock.

En su lanzamiento, la canción se consideró como un tema menor de Queen y su éxito internacional fue dispar: mientras que en el Reino Unido alcanzaba el puesto número nueve de las listas de ventas, en Estados Unidos no pasaba del puesto ochenta y seis. Aún así, en países como Italia alcanzaría la certifación de disco de oro por su número de ventas.

En 2005, los espectadores de Top Gear, el famoso y polémico programa de la BBC dedicado al mundo del motor, la eligieron como la mejor canción de la historia para escuchar mientras conduces. En 2011, Google la elegió como banda sonora del doodle que dedicaron al que hubiese sido el 65 cumpleaños de Freddie Mercury.

Navidad en Vigo 2018: conciertos, ocio infantil...



La programación de la Navidad en Vigo incluye medio centenar de actividades entre conciertos, talleres, actividades solidarias y espectáculos infantiles que culminarán el 5 de enero en la gran cabalgata de Reyes.

La gran Papanoelada motera de Vigo será el día 22 (día de la Lotería de Navidad) con salida desde Navia y llegada a Porta do Sol. El gran Parque de Nadal del 26 al 30 de diciembre con actividades para los más pequeños. El 21 de diciembre se celebrará en el Auditorio Municipal el Concierto de Panxoliñas; el 14 de Diciembre es el concierto de Víctor Manuel y el 22 de Diciembre será el concierto de Niña Pastori.