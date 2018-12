Carmen Misa: "En el instituto vi el satélite XaTcobeo en la prensa y ahora viviré mi propio lanzamiento "

Una portada de FARO en febrero de 2012 decidió su futuro: "Siempre me gustó el espacio, pero lo primero que quise ser fue cirujana. Hasta que un día, siendo alumna de instituto, vi en la prensa que la Universidad había lanzado el XaTcobeo y me dije 'yo quiero estar ahí". Hay que perseguir lo que quieres y ahora estoy a punto de vivir mi propio lanzamiento. Puse mi granito de arena en el satélite y estoy feliz".

Carmen es la primera investigadora que se incorpora a la Agrupación Aeroespacial, que el 25 de diciembre pondrá en órbita su cuarto cubesat, el Lume 1: "Lo primero que me dijeron es que por fin podían contratar a una mujer. Si no somos más no es porque ellos no quieran, sino porque no las hay. Yo espero que esto cambie porque también cada vez son más las chicas que estudian Ingeniería de Telecomunicación".

"Es una carrera en la que aprendes mucho y potencia tus capacidades para sacar adelante lo que sea, pero nunca sé qué contestar a la pregunta de por qué no somos más mujeres. A mí en casa siempre me animaron y yo la elegí porque me gusta. En algunas clases soy la única chica, pero nunca he tenido ningún problema con mis compañeros o los profesores", comenta.

Acabó el grado en cuatro años y compatibiliza el diseño de nanosatélites en el equipo del profesor Aguado con el máster de Telecomunicación en la especialidad de Electrónica. Y este fin de semana se encuentra en Madrid defendiendo un trabajo seleccionado por la Fundación Telefónica dentro de su concurso de emprendimiento con fines sociales Hack for Good

La aplicación desarrollada junto a varios compañeros de la escuela fue premiada en la fase local del campus vigués y ahora sigue avanzando. FireBack es una red de sensores para la detección y seguimiento de incendios forestales que utiliza inteligencia artificial y tecnología GSM.