El Corte Inglés refuerza el espíritu navideño con más luces y acrobacias

Vigo vive una segunda jornada de apoteosis navideña con el encendido del tradicional alumbrado de Navidad de El Corte Inglés que desde ayer a la tarde refuerza la iluminación municipal de Gran Vía con una fachada en blanco. El encendido reunió este año a ocho mil personas que abarrotaron los alrededores del centro comercial para disfrutar del espectáculo de música y acrobacias en el que no faltaron la nieve artificial ni los fuegos. Vigo prolonga la fiesta inaugurada el pasado sábado y los asistentes recibieron entre aplausos a Papa Noel y el segundo discurso en inglés del alcalde dando la bienvenida a la Navidad e invitando a vecinos de otras ciudades a disfrutar del ambiente: "Vigo is the most beautiful city in the world" proclamó ante un entusiasmado público. Presumió de viguismo asegurando que aquí todo el mundo habla castellano, gallego e inglés y rechazó entre bromas la invitación de unos turistas catalanes a que se presentara a la Alcaldía de Barcelona asegurando que él no renuncia a Vigo porque "es la mejor ciudad del mundo".

Abel Caballero se encargó de realizar el encendido junto a una clienta elegida por sorteo entre más de diez mil participantes, Raquel Piñón Casado, y tres directivos del grupo: el responsable de comunicación, Pati Blanco, el director del centro de Vigo, Ignacio Granado, y el director regional, Javier Esteban. Entre los cinco pulsaron el botón que iluminaba de un blanco nuclear la fachada de Gran Vía por la que apareció Papa Noel en trineo.

El maestro de ceremonias fue en esta ocasión un actor caracterizado como Elvis, que dio paso desde el escenario al grupo de música Broken Peach, que fue intercalando sus temas con las acrobacias espectaculares de Troula Animación. Ambos calentaron motores desde las 18.30 y entretuvieron al público hasta el momento principal del encendido que se pudo seguir desde una pantalla gigante. El de ayer fue solo el pistoletazo de salida a un mes lleno de actividades y espíritu navideño en el centro comercial de Gran Vía. Papá Noel estará en los bajos del establecimiento los días 1,2, 7, 8 y 9 diciembre y del 13 al 24 de diciembre en horario de 17.30 a 20.30 horas. El 4 de enero recogerán las peticiones de los niños de Vigo los Reyes Magos de Oriente de 17.30 a 20.30 horas.