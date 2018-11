Navidad en Vigo 2018 | Caballero: "Vigo is the most beautiful city in the world"

"Vigo is the most beautiful city in the world". Con esta frase arrancaba Caballero una ovación de las personas que acudían esta tarde al encendido de las luces de Navidad de El Corte Inglés de la ciudad.

Como ya había hecho en el encendido del alumbrado de más de 9 millones de bombillas led que llenan más de 300 calles viguesas, el regidor volvió a lanzarse con el inglés aunque "hoy no le voy a decir nada al alcalde de Nueva York".

Alternando español e inglés, Caballero animaba a "seguir divirtiéndose" no solo a los vigueses sino a todos aquellos visitantes que acuden a la ciudad atraídos por sus encantos navideños. "Os quiero, os quiero, os quiero", concluía Caballero entre aplausos y haciendo el signo de la victoria.

La pirotecnia y la música de Broken Peach completaron el encendido de la iluminación.

Navidad en Vigo

Pero el alumbrado es solo una parte del extenso programa que la ciudad tiene preparado para las fiestas. Desde pista de patinaje hasta una gran papanoelada, sin olvidar el ya tradicional Flashmob o los más de 50 conciertos de la agenda navideña.