Aarón Nercellas: "La clave es el esfuerzo; cualquier solución que lancemos será un 100% exitosa"

El cofundador de Alén Space, organizador de la jornada junto con la Universidad y Cinae, estudió Ingeniería de Telecomunicación y su proyecto fin de carrera ya estuvo relacionado con el Humsat-D, el segundo satélite vigués. Durante su charla, señaló que gracias a dos cubesats puedo seguirse en directo este lunes el aterrizaje de la sonda InSight de la Nasa en Marte, además de enfatizar la importancia del new space para la economía actual y el "futuro de la humanidad" en otros planetas.

-En solo una década, la investigación de la Universidad ya ha dado lugar a una start-up especializada en minisatélites. Y fueron seleccionados como una de las mejores 100 empresas emergentes del mundo entre 3.000 candidatas.

-En diciembre nos constituiremos como empresa gracias a la financiación del programa Ignicia de la Xunta. Ahora mismo somos 10 personas. Todos los ingenieros procedemos de la Escuela de Telecomunicación y nuestros consejeros son los profesores Fernando Aguado y Arno Formella. Y acabamos de fichar a Fernando Becerra como director comercial.

-¿Existen casos similares en España?

-En este sector, no. Tampoco hay ninguna universidad que haya lanzado tantos cubesats como Vigo y tenga esta experiencia. Y nuestra tasa de éxito es del 100%. Hemos interiorizado los estándares de calidad de la Agencia Espacial Europea (ESA), que no estaban pensados para pequeños satélites y que nosotros adaptamos. Este esfuerzo es la clave del éxito. No es debido a una casualidad, sino al trabajo iniciado con el XaTcobeo. Cualquier solución que lancemos en un satélite, en aquello que depende de nosotros, será 100% exitosa

-¿Qué esperan de esta jornada?

-Es el primer encuentro en España centrado en este sector. Las pequeñas empresas ya tienen capacidad para acceder a un mercado que estaba monopolizado por las grandes compañías. El new space es un sector estratégico clave y con esta jornada hemos demostrado que Galicia y Vigo pueden lanzar satélites. Y nos permitirá acercarnos y buscar sinergias con otras empresas que fabrican paneles solares o cámaras. Se trata de contribuir a potenciar esta industria en España.

-¿Ayuda también darse a conocer a la sociedad?

-El sector aeroespacial atrae y es muy importante divulgar lo que hacemos. Tenemos que involucrar a la sociedad, sobre todo, a los jóvenes, que en el futuro serán los que dirijan el país, para que apuesten por este campo.

-El 25 de diciembre, a las dos de la madrugada, el Lume 1 será lanzado desde el cosmódromo ruso de Vostochny.

-Tenemos complicada la cena navideña (risas). El satélite ya fue integrado en el dispositivo de lanzamiento en Holanda para su traslado a Rusia. Estaremos atentos desde el primer momento en la estación de control del campus hasta que podamos conectar con él cuando sobrevuele Vigo.

-¿Han cerrado algún proyecto para 2019?

-Estamos en contacto con empresas españolas, pero este sector es internacional y está muy conectado con la industria europea. Lo que sí podemos decir es que esta jornada es el pistoletazo de salida y que 2019 será un año lleno de éxitos.