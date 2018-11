El ejército que lucha contra el hambre

Vigo se volcará con la solidaridad más que nunca mañana y pasado por un buen motivo: la Gran Recogida organizada por el Banco de Alimentos en la que participarán más de 2.000 voluntarios (incluidos alumnos de 20 colegios). Ayer decenas de ellos se reunieron para recibir instrucciones en el Salón de actos de los Padres Capuchinos y prepararse para las largas jornadas que les esperan.

La meta es superar los 305.000 kilos recogidos en la campaña de 2017, y para ello se han movilizado 155 supermercados que prestan su espacio para poder desarrollar la actividad. "El hambre no se ve, la gratitud sí", es el lema de este año, una frase que también aparece impresa en los folletos que los voluntarios repartirán durante los dos días de recogida, que en su dorso contiene una larga lista de los diferentes colectivos y organizaciones que se beneficiarán de la ayuda. "No cogemos dinero, el objetivo es la comida", indicaron ayer varios representantes de la organización en la reunión a todos los presentes. Entre las principales claves que se dieron para realizar la recogida de forma correcta, destacaron la de "intentar que la gente lleve alimentos no perecederos, fomentar que se donen sobre todo aceite, leche, cacao, galletas, azúcar, arroz, latas y conservas de todo tipo y promover que se recojan productos semielaborados, porque muchas familias no tienen capacidad para cocinar por falta de electricidad".

Entre las personas que regalarán su tiempo para esta iniciativa solidaria, se encuentran algunos veteranos como la viguesa Loli, que lleva seis años colaborando. "Trabajo también en el almacén del Banco clasificando los productos después de las recogidas y tengo experiencia en varias Operaciones Kilo", comenta. Ella estará recogiendo alimentos el viernes y el sábado en el Aldi de la Florida.

A pocos metros y atendiendo a las indicaciones estaba Lupe, que es el segundo año que participa en la campaña. "Dispongo de mucho tiempo libre y quería hacer algo por los demás. Vi un anuncio en el periódico de que se necesitaban voluntarios, no me lo pensé y llamé", explica. La viguesa estará en dos turnos repartidos entre viernes y sábado en el Eroski de la Plaza Fernando El Católico.

Entre los más jóvenes y novatos se encontraban Yannick Ryan y Giabel Sala, dos estudiantes de intercambio que vinieron a la ciudad a estudiar este curso. Ambos tienen 15 años y participan en la campaña "porque su coordinador se lo recomendó". "Es la primera vez que hago algo solidario. Estaré colaborando viernes y sábado y afronto la experiencia con ilusión, me adaptaré a lo que se necesite", dice Yanick, de Alemania. Su compañera Giabel también se estrena en el mundo de la solidaridad, colaborará los dos días y afronta el reto "con energía y positivismo".

El Banco de Alimentos de Vigo atiende a aproximadamente 150 ONG, que hacen llegar los productos a 25.000 personas que los necesitan. El año pasado en la provincia de Pontevedra se repartieron un total de dos millones de kilos, conseguidos en diversas Operaciones Kilo y la Gran Recogida. Según sus portavoces, "la organización también recibe ayuda de los fondos europeos", al mismo tiempo que quisieron dejar claro que "se atienden las necesidades exclusivamente del entorno de cada uno de los Bancos, que son independientes". Como primer paso en la actual campaña, una empresa cedió 15.000 kilos de conserva de calamar.





