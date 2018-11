La organización cancela el festival Most! al vender solo 600 entradas

El Most! Music Festival no se celebrará en el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi) el sábado 15 de diciembre. La empresa organizadora del evento confirmó ayer su cancelación aunque sin explicar los motivos que no son otros, según contrastó este periódico con fuentes cercanas, que la fallida venta de entradas. De las 5.000 localidades disponibles desde el pasado septiembre solo había vendido 600.

Entre los grupos del cartel de la que sería la primera edición de este festival figuraban algunos como Mando Diao, Cycle, Viva Suecia, The Tiki Phantoms y Sidecars. Junto a esta actuaciones se habían programados cinco sesiones de los DJs Richard Colburn (Belle and Sebastian), Edwin Congrave (Foals), Peter Hook (ex de Joy Division y New Order), The Black Adder y Graeme Park&Marshall Jefferson.

The Clover Music, la empresa organizadora del festival, anunció la retirada del evento a través de un breve comunicado en su cuenta de Facebook. En esta misma nota explica que ya ordenó la devolución de entradas a las diferentes plataformas de venta online, y que ésta "se efectuará de manera automática en los plazos previstos por la Ley con respecto a este tipo de situaciones, incluyendo los gastos de gestión". Respecto a las entradas adquiridas personalmente deberán de ser reclamadas en los puntos de venta ticketmaster. "La devolución será efectiva en los próximos días dependiendo de los tiempos de movimientos bancarios ajenos a la empresa. Lamentamos las molestias y muchas gracias a todos los que habían confiando en la propuesta", finaliza el texto.

La venta de entradas para este evento arrancó el pasado septiembre con un total de 5.000 a precios de 35 a 45 euros. Previsiones que fallaron por completo ya que ayer, a menos de 20 días de la celebración, todavía había disponibles 4.400 localidades.