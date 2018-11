La iluminación artificial de un vídeo revela la hora y lugar de grabación

Grabar la iluminación navideña que inunda la ciudad con su teléfono móvil también podría servirle de prueba en un hipotético juicio. La luz artificial desvela las coordenadas de tiempo y espacio de cualquier vídeo difundido a través de las redes, youtube o plataformas on line. Y brinda así una argumento irrefutable para las fuerzas de seguridad o ante un tribunal. Obtener esta información es posible gracias a las investigaciones desarrolladas por Vlad Dragos y los expertos del Grupo de Procesado de Señal en Comunicaciones (GPSC).

"Es una línea de investigación bastante novedosa que se basa en las imperfecciones de la red eléctrica. La frecuencia registra variaciones que dependen de los usuarios de una zona geográfica en un determinado momento. Esta información única la podemos capturar con un sistema que he diseñado y compararla con la que extraemos del vídeo gracias a logaritmos que también hemos desarrollado en el grupo", explica Vlad Dragos.

La coincidencia de ambas señales permite determinar la hora y el lugar en los que fue grabado el vídeo en cuestión. Y el sistema funciona con todo tipo de iluminación artificial, desde los clásicos halógenos a bombillas LED. "Podemos ubicar cualquier vídeo tanto a nivel geográfico como temporal y esto podría utilizarse en el futuro, cuando esté más perfeccionado, como prueba ante un juez", plantea el ingeniero de telecomunicación.

Dragos, de origen rumano, realizó su último año de carrera -2015/16- en la Universidad de Vigo con una beca Erasmus y, tras encontrarse un cartel en la escuela sobre un concurso para extraer información de vídeos empezó a interesarse por el reto. Finalmente, no pudo participar en la competición pero inició la investigación junto al catedrático Fernando Pérez en el grupo GPSC, que pertenece al centro de investigación atlanTTic.

Dedicó su trabajo fin de grado a estos estudios y también el del máster en Ingeniería de Telecomunicación, que finalizó este año en la rama de procesado de señal para comunicaciones. "En 2017 ya me dieron un premio de la Cátedra Deloitte por la propuesta y este año tuve una buena valoración de los resultados obtenidos", celebra.

Su siguiente paso será iniciar el doctorado en este mismo campo: "Vine a Vigo porque en Rumanía ayudaba a los 'erasmus' españoles, coincidió que la mayoría de ellos eran gallegos y como nos llevábamos muy bien decidí venirme. Ahora me iría a cualquier país que me ofrezca una buena oportunidad de doctorado para quedarme en el mundo de la investigación. Y en algún momento me gustaría regresar al mío".