"Si tocan a una, respondemos todas"

Las mujeres de Vigo y su área han vuelto a demostrar músculo en la lucha contra la violencia machista. Ayer, en el día internacional contra este drama social, miles de personas recorrieron el centro de la ciudad para mostrar su repudia al maltrato contra las mujeres. La movilización, organizada por Feminismo Unitario de Vigo y en la que participaron varias organizaciones feministas de la ciudad y alrededores y partidos como el BNG y el PSOE, partió a las 12.00 horas desde Vía Norte, bajó por Urzáiz y Colón hasta atravesar Policarpo Sanz y poner su punto y final en Porta do Sol, la meta de la mayoría de movilizaciones ciudadanas.

En el centro de la Vigo, durante gran parte de la mañana, solo se oían consignas como "Aquí está, aquí se ve o feminismo, galego en pé", "Non son mortas, son asesinadas" o "Loita feminista contra o terrorismo machista". También pancartas con todo tipo de mensajes, como "A revolución será feminista ou non será", "Se tocan a unha respostamos todas", "Somos mulleres e non mercadoría" o "Patriarcado e capital, alianza criminal" son solo algunos de los mensajes que se enviaron ayer desde Vigo. Familias con sus hijos, matrimonios, parejas y, especialmente, muchas mujeres. Aunque obviamente no se llegó a los 45.000 asistentes de la manifestación del 8 de marzo, los colectivos feministas celebraron una nueva "asistencia multitudinaria", que vuelve a colocar a Vigo como una de las ciudades referentes en la lucha contra la violencia de género y de reivindicación de los derechos de las mujeres. El color morado volvió a ser el predominante en la ciudad.

"Venimos desde Cangas. Hoy no es un día para quedarse en casa, todo lo contrario. No dejaremos de movilizarnos y de seguir peleando hasta acabar con la violencia machista. Se van a cansar de escucharnos porque no vamos a parar", explica Susana García, que llegó horas antes del inicio de la manifestación junto con toda su familia para estar en las primeras posiciones de la marea humana. Puri Bernárdez, una de las organizadoras, también insiste en la necesidad de salir a la calle "para que a xente tome conciencia e evitar este drama". "Seguiremos saíndo ata conseguilo", explica.

El trayecto se prolongó hasta el mediodía. Muchos niños y no tan niños estaban aprovechando el domingo para hacerse fotos en la bola gigante de Navidad o en otros elementos de la decoración inaugurada el sábado por la noche. El reflejo de la fuerza del movimiento contra la violencia machista en la ciudad lo demuestra el hecho de que muchas de esas personas que estaban haciéndose selfies y pasando una típica jornada de domingo, cuando vieron pasar la manifestación, no dudaron en sumarse a ella.

Entre los muchos colectivos feministas como la Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos, Libres e Combativas, Nós Mesmas o Paxaretas, de Redondela, sindicatos como Comisiones Obreras y representaciones de los partidos políticos de la ciudad, como Xabier Pérez, el portavoz del BNG en la ciudad, también estaban mujeres de otros países y que están asentadas en Galicia. Es el caso de la nicaragüense Melba Berrios, que lleva once años viviendo en la ciudad. Berrios se sumó a la manifestación para protestar contra la violencia machista, que en su país también está muy presente. "Tenemos al frente de la nación al dictador Daniel Ortega, que es el principal maltratador de mujeres. Está acusado de violación por su propia hija. En mi país hay torturas constantes a las mujeres", denuncia Berrios.

Educación

Lo que todas tienen claro es para llegar a la raíz del problema hay que trabajar a nivel educativo. "Sin una educación feminista, vamos a seguir sufriendo la violencia de los hombres durante mucho tiempo. Hay que atajar el problema desde la base, en las casas y en los colegios", explica otra asistente a la manifestación. "Os maltratadores cambiar xa non van a cambiar", explica la viguesa Encarna Ferreira, de 38 años, que comparte que las próximas generaciones sí que pueden estar libres de los "prexuizos machistas que inundan a sociedade actual".

Mujeres y familias de Tui, Redondela, Gondomar, Nigrán, Baiona, Cangas, Moaña, O Porriño, Ponteareas y del resto de municipios del área acompañaron a los vecinos de la ciudad olívica durante todo el trayecto. El de ayer fue el broche final a los numerosos actos relacionados con el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.





Puri Bernárdez - Vigo

"Saímos a rúa para que a xente tome conciencia e poder erradicar o machismo"







Encarna Ferreiro - Vigo

"Os maltratadores cambiar xa non van cambiar. Os que a fagan que a paguen"







Antón Cabanelas - Vigo

"La mujer de clase trabajadora es quien más sufre la opresión de la sociedad"







Cristina Mosquera y Rubén Domínguez - Vigo

"Lo más importante para acabar con esto es la educación"







Carmen García - Vigo

"Vengo a todas las manifestaciones. Tenemos que luchar más que nunca"