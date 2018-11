El fotógrafo vigués Ramón Vaquero se alza con la Estrella de Plata de los ND Awards de Londres

Ramón Vaquero (Vigo, 1967) decidió un día 'colgar' los libros de Ingeniería Técnica para convertir su afición por la fotografía en su modo de vida y, a juzgar por los resultados, no se ha equivocado. A un interesante palmarés acaba de sumar un nuevo y doble reconocimiento, la Estrella de Plata y una mención honorífica en los ND Awards 2018 de Londres.



Se trata de dos premios de la serie "Skin and Light" que han conseguido destacar en la categoría "People, Fashion and Beauty" del prestigioso certamen internacional de fotografía. En la última edición se presentaron 6.849 entradas desde 89 países y en esta edición se han superado estas cifras.