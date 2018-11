Vigo se ilumina entre nieve y color

Un cañón de nieve artificial situado por el Concello en lo alto de un edificio "bañó" Porta do Sol de nieve// Fotos: Ricardo Grobas

Un cañón de nieve artificial situado por el Concello en lo alto de un edificio "bañó" Porta do Sol de nieve// Fotos: Ricardo Grobas

La Navidad arranca en Vigo a lo grande, entre luces, fuegos artificiales, espectáculos de color y música e... ¡Incluso nieve! En una Porta do Sol atestada de miles de personas -buena parte de ellas con el paraguas colgado del brazo por miedo a una lluvia que respetó la celebración-, el Concello dio ayer el pistoletazo de salida de las Fiestas de 2018. Subido a una tarima situada al lado del gran árbol de Navidad que preside la plaza, el alcalde, Abel Caballero, deseó a las decenas de miles de personas que se repartían por Príncipe, Cabral y Elduayen una feliz Navidad. "Son unas fechas grandes para la ciudad, una fiesta que mezcla modernidad y tradición, que nos junta a todos", destacó el regidor ante un público que estallaba en aplausos.

"En esta ciudad, que sabe tanto de fabricar automóviles, buques y pescar en todos los océanos, con I+D y universidad, queremos que la Navidad sea una gran fiesta de Vigo", reivindicó Caballero. Y para remarcar sus palabras, antes del encendido del alumbrado, anunció la primera sorpresa de la noche: una tirada de fuegos artificiales desde O Castro que tiño el cielo de colores e hizo retumbar Porta do Sol. No fue el único regalo inesperado. Minutos después el regidor se arrancaba a hablar en inglés para invitar a los visitantes de más allá del Atlántico, el Mediterráneo y los Pirineos a que disfruten de la Navidad y Fin de Año en la ciudad. También a los vecinos del resto de Galicia y otras latitudes del país. "A toda España, os invitamos a venir a conocer Vigo, una ciudad amable", apuntó Caballero, quien por momentos tuvo que lidiar con problemas con el micro que complicaban escucharlo desde Príncipe.

El momento más esperado, el encendido del alumbrado y del gran árbol de Porta do Sol, llegó sobre las nueve y media de la tarde. Antes, Caballero recordó que a lo largo y ancho de todo Vigo se reparten 350 calles que suman nueve millones de luces led. Aunque cuando apretó el botón se activó esa inmensa red luminosa, el alcalde precisó que la estructura con forma de regalo montada al final de Urzáiz no se encenderá hasta hoy.

La siguiente sorpresa fue el espectáculo de colores que se proyectó en el gran árbol de Porta do Sol. Al ritmo de Happy Christmas de John Lennon y la banda sonora de Piratas del Caribe, la estructura se iluminó con un festival de tonos. "Vigueses, sois los mejores del mundo", animó el primer edil antes de saludar también a toda la gente del resto de Galicia que se acercó a la ciudad para disfrutar del encendido del alumbrado. En varias ocasiones, Caballero volvió a recurrir al inglés para -a través de las cadenas de televisión que cubrieron la fiesta- promocionar Vigo.

Aunque la lluvia empapó la ciudad hasta poco antes de las nueve de la noche, respetó la fiesta. "Fue por decreto", bromeaba más tarde Caballero. Lo que sí hizo acto de presencia fue la nieve. Gracias a un cañón situado en lo alto de uno de los edificios de Porta do Sol, se llenó la plaza de pequeños copos que se sumaron a la música y las luces. A la malla de bombillas que sobrevuela Príncipe se añadieron las pantallas y flases de lo de miles de smartphones con los que los vigueses retrataron el momento.

Entre los asistentes al gran espectáculo había gente de distintos puntos de la geografía gallega y de parte del extranjero, pero residentes en la comunidad desde hace años. A este último grupo pertenecen las colombianas Milena y Sandra, que llevan en España desde hace 17 años y acompañaban al pequeño Samuel a ver el gran árbol de Navidad de Porta do Sol. "El encendido fue precioso, tan espectacular como prometía. Lo más impresionante fue la banda sonora que acompañó al encendido", comentaron.

A pocos metros, las bolivianas María y Verónica sacaban vídeos de la Porta do Sol nevada, una imagen muy poco habitual de la que quisieron dejar constancia en sus redes sociales. "Caballero da vida a la ciudad con sus discursos y el alumbrado fue mucho mejor que el del año pasado", afirmó María, a lo que Verónica añadió que el espectáculo "fue muy bueno y de envergadura que se debe disfrutar al máximo porque Navidad es solo una vez al año". Más adelante e intentando abrirse paso entre la gente para acceder a la calle Príncipe iban de la mano José Enrique y Carmen, una pareja de un pueblo de Crecente que condujo los 60 kilómetros que separa su casa de Vigo solo para ver el encendido. "Vinimos para ver nevar en Vigo y las luces de este árbol espectacular que no vi uno así en donde yo soy nunca", admite José Enrique entre risas mientras su mujer se intentaba mover para poder iniciar el recorrido por la decoración navideña del centro de la ciudad, con la gran bola de Urzáiz o el tren de Porta do sol como algunos de los protagonistas.

Entre los más jóvenes destacaban Andrea y Saray, estudiantes en Vigo pero de Rianxo y Boiro, respectivamente. "El año pasado me perdí el espectáculo y lo tuve que ver desde casa; este año vine porque tenía que verlo en directo, por supuesto", explicó Andrea, a la que le sorprendió la manera en la que se combinaron las canciones navideñas con las luces durante los minutos que duró el encendido. Saray indicó que "con un espectáculo más pequeño le valía, pero que no estuvo mal". En general el inicio oficial de la Navidad viguesa dejó buenas sensaciones y continuará hoy con la apertura de la pista de hielo en el Náutico y el encendido de las luces de A Laxe.





José Enrique y Carmen - Pareja de Crecente (Pontevedra)

"Vinimos hoy expresamente para ver nevar en Vigo y el impresionante árbol de 32 metros"







Samuel, Milena y Sandra colombianas en Vigo desde 2001

"El encendido fue precioso, tan espectacular como prometía y con fuegos artificiales"







María y Verónica bolivianas residentes en Vigo

"Hay mucha gente y sentimiento navideño, la fiesta de las luces fue buena y de envergadura"