El 60% de las mujeres que acoge el centro de emergencias tienen órdenes de alejamiento

Decidieron poner fin a su relación, que no fue aceptada. Interpusieron una denuncia por malos tratos, que no fue ejemplificadora. Recibieron una orden de alejamiento a su favor, que no fue respetada. Y cuando creen que ya no hay salida, se abren las puertas del Cemvi, el Centro de Emergencias de Vigo. Así fue como el año pasado, este órgano dio acogimiento a un total de 62 mujeres de las cuales el 60% tenían en vigor una medida de protección de su pareja por malos tratos, tanto físicos como psicológicos. "Este año tenemos menos casos que el anterior, pero la gravedad y dificultad de los mismos es mucho mayor", señala la directora del complejo, Elena Molares.

Su trabajo forma parte de un conglomerado judicial, policial, psicológico y también administrativo que celebra mañana una jornada de repulsa ante esta lacra, de concienciación del problema y también de reflexión. En lo que va de año ya son más de 1.022 las denuncias que se interpusieron en la sala especializada en malos tratos de Vigo. Si bien es cierto que ha caído casi un 10% en relación a cifras anteriores, fuentes judiciales señalan que todavía resta un mes, los "peores" 30 días estadísticamente en este delito. "Terminaremos el año con unas cifras semejantes al 2017, y esto son en cuanto a denuncias, luego hay que contar los procedimientos civiles y las ejecutorias, que elevan mucho la carga de trabajo del juzgado", dicen desde la sala.

El Centro de Emergencias acoge temporalmente a personas maltratadas aportándole tanto atención y ayuda psicológica, como acompañamiento para la interposición de denuncia, búsqueda de empleo o simplemente un hombro en el que apoyarse, en donde no sentirse sola. Todo lo necesario para una vida nueva sin maltrato. Sin embargo hay ocasiones donde este resurgir debe trasladarse varios kilómetros. Fue el caso de una víctima que por su "riesgo extremo" y para garantizar su seguridad fue derivada a otro centro fuera de Galicia, donde tenía arraigo. "Es una medida muy excepcional e intentamos que sea absolutamente necesaria", contempla Molares. Por su parte, el centro también recibió varias solicitudes de acogimiento de otras cinco mujeres en su misma situación.

También a diferencia de otros años, son más el número de mujeres que acudieron al centro solas que en compañía de sus hijos menores de edad. "Suele ser al contrario; la mayoría de mujeres ya son adultas y tienen niños a su cargo", añade la directora del Cemvi. Y es que el grupo de edad más común entre las mujeres que acuden al recinto se engloba entre los 41 y 45 años. "Vienen víctimas de todas las edades, el año pasado tuvimos a una señora de 76 años pero un año nos llegó una mujer de 83", expresa Elena Molares.

Sus estancias en el centro son "cortan", done los diez días; un primer paso para afrontar los baches con los que se van a encontrar a su vuelta a la realidad. El trabajo psicológico es fundamental y sobre ello trata a diario Enma Diéguez, la psicóloga del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vigo y quien actúa también ante cualquier emergencia que ocurra a víctimas. "Es cierto que la gran mayoría de las víctimas que atendemos son de violencia de género pero abarcamos a cualquier víctima, incluido hombres o incluso familiares que pasan por un momento de crisis o no saben cómo enfrentarse a un juicio", explica la experta.

Preparación para el juicio

Si bien reconoce que su intervención es "puntual", ha llegado a tener que tratar hasta en tres ocasiones a una mujer por su ansiedad. "Tuvimos que prepararla para una determinada situación y para ello fue necesario verla durante tres días", reconoce Diéguez, quien matiza que aunque se detecten menos casos de "malos tratos físicos que psicológicos", con éstos último mucho más "duros" de atajar. En este punto coincide también con otra profesional que trabaja a diario en los juzgados de tú a tu con la víctima, Mercedes Vázquez. Esta funcionaria atiende en la Oficina de Atención a las Víctimas, que recoge las dudas e inquietudes de afectados por cualquier delito, desde estafas, robos o la demanda de justicia gratuita.

Sin embargo, la propia Mercedes reconoce que la inmensa mayoría de auxilios que reciben son de víctimas de malos tratos y violencia de género. "Vemos que sin duda los celos se han convertido en el factor desencadenante de esta violencia, llegando incluso a conocer casos de mujeres cuyos maridos o parejas se descargaron un programa GPS para sus teléfonos móviles y tenerlas así controladas a cada momento", lamentó Vázquez. En lo que va de año -durante casi tres meses esta oficina estuvo cerrada a causa de la huelga de funcionarios- atendieron a 131 víctimas, siendo precisamente este mes de noviembre el de mayor tránsito de peticiones.