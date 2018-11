La locura Black Friday arraiga en Vigo

Bolsas, prisas, escaparates con anuncios de grandes descuentos y muchas compras. Estos fueron los elementos que integraron ayer una intensa jornada de Black Friday, que llenó las calles del centro de Vigo de centenares de compradores desde que los negocios abrieron sus puertas. Las calles Príncipe y Urzáiz, donde hay unas 200 tiendas, fueron la primera opción de los consumidores, que también acudieron a las 600 restantes del resto de la ciudad que se unieron a esta campaña, según la Federación de Comerciantes de Vigo (Fecovi).

Muchos caminaban por la calle móvil en mano para comparar los precios que había en las tiendas físicas con los de las app y otros hacían descansos entre tiendas. A las 11.00 se dejaban ver cerca de la bola instalada en Urzáiz, Ainhoa y Leticia, que escogieron Príncipe para comprar porque "les permite pasear mientras compran". "Nos llevamos sobre todo caprichos que antes estaban más caros", contaron. Unos metros más adelante y mirando escaparates, estaban Marta y Pili, madre e hija. Las dos reconocieron que aprovechan el Viernes Negro "para comprar detalles para Navidad y para el amigo invisible". "Lo que cogimos tenía el 20%, pero podía ser un poco más alto el descuento. No vivimos cerca del centro pero venimos porque hay mucha variedad de comercios", explicaron.

Quienes llevan también un control exhaustivo de los descuentos son Elia y Jesús, asiduos al Black Friday. "Algunos productos se habían rebajado hasta 30 euros hace unos días y ahora vuelven a estar al precio inicial con menos descuento. Yo compro mucho online y veo estas cosas", apuntó Elia. Por su parte, Jesús afirmó que esperó hasta ayer para comprar productos que tenía en mente. Los dos coincidieron en que Príncipe es la zona más cómoda para comprar y no descartaban visitar otras zonas a lo largo del día. Para algunos como Emilio ayer fue un día especial, ya que se estrenó en el Black Friday gracias a Sara, que le acompañaba. "Ella me animó hablándome de los grandes descuentos", dijo. No vengo a por ninguna prenda en concreto pero me gusta mirar porque esta zona también me queda cerca", asegura. Sara opinaba que los descuentos de los comercios eran buenos y afirmó que se nota la bajada de los precios".

Por la tarde, la afluencia de gente en el entorno de Príncipe, "la milla dorada del comercio vigués", no paró de crecer, sobre todo gracias a que la mayoría de los negocios ampliaron su horario hasta las 22.00 y que varios grupos de obreros estaban dando los últimos retoques a la decoración navideña para el encendido de mañana bajo la atenta mirada de muchos curiosos. El Centro Comercial Gran Vía fue la superficie comercial que más amplió la jornada, ya que no cerró sus puertas hasta la medianoche. Hoy y mañana continuarán las ofertas en muchos locales, con descuentos de hasta el 50%.





Marta y Pili

"Compramos regalos de Navidad aprovechando las grandes ofertas"







Elia y Jesús

"Controlamos mucho los descuentos de las cosas que nos gustan"