Todo listo para el gran encendido

Por fin, después de una semana de completa incertidumbre a causa del mal tiempo, hoy Vigo vivirá una de las jornadas más esperadas del año: el encendido de las luces de Navidad. Lo hará, eso sí, una hora más tarde de la prevista, a las 21.00, cuando se espera que la lluvia empiece a amainar. El alcalde, Abel Caballero, aseguró que será un encendido "magnífico".

Se mantiene, por tanto, todo el operativo diseñado para hoy. El tráfico del centro será cortado de forma progresiva a lo largo de la tarde hasta que el entorno de Porta do Sol quede completamente peatonalizado. No obstante, al igual que el encendido, las restricciones al tráfico también se retrasarán, y comenzarán a hacerse conforme vaya llegando gente a Porta do Sol. Los cortes empezará entre la propia Porta do Sol y la calle Reconquista y seguirán por la Farola, la calle Lepanto, el cruce de Urzáiz con Gran Vía hasta cortar gran parte del centro de la ciudad.

El operativo de seguridad tampoco variará un ápice: 100 voluntarios de protección Civil, 90 agentes de Policía Local, 3 vehículos de bomberos con 10 efectivos, 3 ambulancias y un puesto médico. También se habilitará una zona para personas con movilidad reducida en Porta do Sol con acceso exclusivo por Doctor Cadaval y un punto de encuentro de niños y objetos perdidos en Policarpo Sanz.

En la jornada de ayer los operarios estuvieron finalizando la caja de regalo de 15 metros de alto situada en la confluencia de Urzáiz y Gran Vía. Según Caballero, "es la primera vez que se usa una tecnología de última generación en un elemento ornamental de estas características". El árbol de Porta do Sol, por su parte, tendrá un juego de luces y sonido (una de las canciones será Happy Christmas, de John Lennon) que dura seis minutos aproximadamente y que se irá repitiendo cada cuarto de hora.

El encendido navideño se realizará hoy sin haber ensayado en los días previos. La prueba prevista para el pasado jueves por la noche tuvo que ser suspendida porque, según el alcalde, había decenas de curiosos grabando con sus móviles y los operarios tuvieron que frenar las pruebas. El Concello no quería que la sorpresa se estropease y mantener así la expectación ante el espectáculo.

Se prevé la afluencia de miles de personas y, los que no lleguen a tiempo, podrán presenciar el momento en una de las siete pantallas gigantes que el Concello habilitará en Porta do Sol, en el cruce de Urzáiz con Lepanto, en la Farola, en la Casa de las Artes, en los cruces de Colón con Policarpo Sanz y de Príncipe con Velázquez Moreno y en la rotonda de la pantalla de Rosalía de Castro.

Para facilitar el transporte, a partir de las 21.00 horas funcionarán autobuses lanzadera desde el Paseo de Alfonso XII, García Barbón, Plaza de España y Praza do Rei, ya que se recomienda evitar el uso del coche particular para desplazarse al centro de la ciudad. Será hoy además cuando el Concello reparta decenas de miles de folletos con los lugares imprescindibles a visitar durante estas navidades. Además, desde mañana y hasta el próximo 10 de enero, un bus turístico realizará tres salidas diarias con recorridos por todos los puntos significativos del alumbrado de Navidad y con los precios ordinarios del autobús urbano.