La Navidad se enciende ante una multitud en Vigo

La Navidad arranca en Vigo con el encendido de 9 millones de luces Led repartidas por 350 calles de la ciudad. El alcalde, Abel Caballero, dio por inaugurada las fiestas con el encendido del alumbrado. El acto contó con dos sorpresas: una tirada de fuegos artificiales desde O Castro y un cañón de nieve artificial que llenó de copos Porta do Sol.

Durante el encendido Caballero, quien se arrancó a hablar en inglés, destacó el carácter acogedor de Vigo e invitó a la gente que la visitara. "En esta ciudad se hacen automóviles, buques, I+D y surca los océanos. Queremos que la Navidad sea una gran fiesta en la que se mezcle modernidad y tradición", destacó el regidor, quien avanzó que la gran estructura con luces con forma de regalo montada en Urzáiz se encenderá mañana.

Con el acto de esta noche se ha dado el pistoletazo de salida a las fiestas en Vigo que despliega un amplio programa de actividades por toda la ciudad. La 'zona cero' será Porta do Sol, con el enorme árbol de 32 metros de altura. A sus pies, el precioso tiovivo para los más pequeños empezará a girar y, justo enfrente, la Princesa se rociará con un sofisticado fulgor. Para facilitar el tránsito el Concello ha organizado un plan de tráfico que se extenderá todos los fines de semana hasta el 6 de enero. De entrada, hoy el centro se 'peatonalizará' con cortes progresivos a lo largo de la tarde.

El centro descochará la Navidad a golpe de sorpresas, como el tren navideño que cruzará Príncipe, la enorme bola de Urzáiz, el gran muñeco de nieve de Concepción Arenal o el insólito paquete de Gran Vía. Y, como es Navidad, no podía faltar la nieve. Este año, a la pista de hielo de las Avenidas de suma una rampa de nieve.



Bus turístico

Para disfrutar del espectáculo sin coger el coche se ha habilitado una ruta específica del bus turístico que realizará recorridos por toda la ciudad, pasando por los puntos significativos del alumbrado. Calvario, Teis, Traviesas, Balaídos, Bouzas y por su puesto el centro de Vigo serán algunas de las zonas por las que circulará el bus en un recorrido de más de una hora de duración. Las salidas, que tendrán lugar todos los días de lo que queda de noviembre, diciembre y hasta el 10 de enero, serán tres: a las 18.30, 19.30 y 20.30 horas, con los precios habituales del transporte urbano (los que tengan la Pass Vigo disfrutarán del preceptivo descuento, mientras que el resto pagarán el billete ordinario de 1,35 euros.).

Tren de Nadal: inauguración el sábado 24 de noviembre, a las 20:00 horas, en Praza do Progreso.

Tiovivo: abre el domingo 25 de noviembre a las 17:00 horas en Porta do Sol.

A Laxe: encendido de la iluminación del Centro Comercial A Laxe el domingo 25 de noviembre a las 18:00 horas.

Zona de nieve (pista de hielo): abre el domingo a las 19:00 horas en la explanada del Náutico y, en los días siguientes, instalación de la rampa de nieve.

Belén: inauguración miércores 28 de noviembre (18:00 h.) en la Casa das Artes.

Poblado de Navidad: apertura el viernes 30 de noviembre (18:00 h.) en Casa Galega da Cultura.

Casa de Papá Noel: desde el sábado 1 de diciembre (18:30 horas) en Príncipe.

Panxoliñas: desde el 9 al 21 de diciembre en Porta do Sol.

Mercadillos: R/ Londres el lunes 10 de diciembre (18:00 horas) y en el Calvario el miércoles 19 de diciembre (18:00 horas).

Concierto Sacro: viernes 21 de diciembre en la Concatedral (20:30 horas).

Café Solidario: sábado 22 de diciembre en Porta do Sol (16:00 horas).

Rondallas: sábado 22 de diciembre entre Gran Vía y Porta do Sol (18:00 horas).

Flashmob: domingo 23 de diciembre en Porta do sol (19:00 horas).

Concerto MITIC: viernes 28 de diciembre en el Teatro Afundación (20:00 horas).

Cartero Real: miércoles 26 de diciembre en Príncipe (18:30 horas).

Banda de Gaitas Xarabal: sábado 29 de diciembre entre Gran Vía y Porta do Sol (18:00 horas).

Fiesta Fin de Año: lunes 31 de diciembre en Praza de América (23:30 horas).

Cabalgata de Reyes: sábado 5 de enero entre Isaac Peral y Paseo de Alfonso (18:00 horas).