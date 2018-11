El conductor vigués que circuló marcha atrás rechaza un acuerdo e irá a juicio

El conductor que circuló más de tres kilómetros marcha atrás en pleno casco urbano de Vigo rechazó hoy llegar a un acuerdo con la Fiscalía en el Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo, por lo que irá a juicio. La causa se elevará a uno de los tribunales de lo Penal de la ciudad.

La fiscal pide 15 meses de cárcel y tres años de retirada del carné. No se opone a que se le suspenda el ingreso en prisión. Mientras, la defensa solicitará la libre absolución al considerar que el automovilista no causó riesgo con su conducción y, en relación al delito de estar bajo la influencia de las drogas, se alegará que el consumo fue posterior a que estuviese al volante. el automovilista no causó riesgo con su conducción