"El siglo XXI va a ser el de las mujeres"

María Xosé Queizán (i), Amelia Valcárcel (c), Carmela Silva y Abel Caballero en el TimesUP. // Marta G.Brea

La violencia institucional y el gran poder de influencia del feminismo fueron los temas centrales de la jornada TimesUP, que inauguró los actos de la Diputación de Pontevedra en Vigo con motivo del 25-N, el Día Internacional contra las Violencias Machistas. La cita, enmarcada en la Escuela de Igualdad María Vinyals, contó con las intervenciones de la presidenta de la diputación, Carmela Silva, la reconocida filósofa feminista Amelia Valcárcel y la asistencia del alcalde, Abel Caballero.

"Occidente tiene la misión de convencer de que la libertad es maravillosa a un mundo que no lo cree del todo", dijo Valcárcel durante su intervención, centrada en "el deber actual de estudiar la violencia". La también catedrática de Filosofía Moral y Política, añadió que "el feminismo es el mayor recurso civilizatorio que tenemos y que el mundo que nos espera o es amable y amoroso con la libertad de las mujeres o no es, y estamos en la parte de que es", afirmó.

Carmela Silva siguió una línea similar, centrando el foco sobre todo en la violencia institucional. Antes de comenzar su discurso, quiso agradecer la participación de Valcárcel, de la que apuntó que es "la madre de muchas feministas"a lo que añadió que el TimesUP es "un acto de reflexión para transmitir el pensamiento filosófico más potente creado que es el feminismo". Acto seguido expuso sus argumentos acerca de la violencia institucional, de la que indicó que "manifiesta el dominio patriarcal de hombres que ostentan cargos públicos". "Es muy importante hablar de la violencia institucional, de la violencia nociva ejecutada desde lo público y que está expresamente prohibida por el Convenio de Estambul. Hablamos de representantes públicos que emplean palabras e insultos machistas, a las mujeres se nos insulta de una manera muy particular", explicó.

Silva apoyó sus argumentos poniendo ejemplos de mujeres que forman parte de la política y que sufrieron violencia institucional, y entre los nombres figuraban Ada Colau, Inés Arrimadas, Elena Valenciano, Soraya Sáenz de Santamaría, Leire Pajín, Tania Sánchez, Begoña Villacís, Ana Pontón, Carme Chacón, Clementina Pérez, Fernández de la Vega o Fátima Báñez. "Decía Concepción Arenal que pocas cosas desmoralizan más que la injusticia hecha en nombre de la autoridad y de la ley y eso es lo que ocurre con la violencia institucional", expuso la presidenta de la diputación, lo que completó sentenciando que "el siglo XXI va a ser el de las mujeres".

Por su parte, el alcalde, Abel Caballero, alabó de Valcárcel "su infinita capacidad de hacer filosofía sobre la mujer y la libertad" y agradeció a Carmela el haberla traído a Vigo, tanto a ella como a la presentadora Berta Ojea, actriz y miembro del Consejo Nacional del Ministerio de Cultura, que aseguró que "es importante reflexionar sobre la manera en que se tiene que hacer esta lucha".

Este no fue el único de los actos que están programados para conmemorar el 25-N, sino que el viernes tendrá lugar en el salón de actos del MARCO, la performance "Nosotras", que pondrá en escena la madrileña Nieves Correa y cuyo objetivo es hacer reflexionar sobre el trabajo no remunerado de las mujeres en las economías desarrolladas. Esta actividad está enmarcada dentro del programa de la Diputación "Mulleres en Acción. Violencia Zero", que ya va por su cuarta edición y conserva su esencia de denuncia de la violencia machista a través del arte. Están programadas un total de 60 actuaciones en las que participarán 75 mujeres creadoras en 25 puntos de la provincia.

Hoy a las 19.00 en Vigo impartirán una charla organizada por la Diputación dos cooperantes indígenas guatemaltecas, Juventina López y Manuela Xocol. Ambas participan en la gira provincial "Mulleres que cambian o mundo" y clausuraron la exposición fotográfica "Tecedoras do cambio. Historias de lideresas comunitarias que loitan por unha vida digna en América Latina, África e Asia".A su vez, Feminismo Unitario de Vigo ha organizado una manifestación silenciosa no mixta en la Praza da Pedra el viernes a las 19.00 en la que la ropa negra es el código obligatorio de vestimenta para las participantes. El domingo está convocada también una gran concentración en contra de las violencias machistas en Urzáiz en el cruce con Vía Norte como principal punto de salida a las 12.00.