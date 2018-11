La Coral Casablanca ve una "salvajada" pagar a la SGAE 7.300 euros: "No nos lucramos de esto"

¿Es justo que una entidad sin ánimo de lucro deba abonar derechos de autor? Y si la canción original por ejemplo de un solista se modifica para adaptarla a un coro de 130 voces y una orquesta de 50 componentes, ¿tal obligación de pago se mantiene sin más? Una sentencia responderá a estas cuestiones. La dictará el titular del Juzgado Mercantil de Vigo, sala que ayer acogió el juicio por la demanda que la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) presentó contra la Coral Casablanca en reclamación de 7.362 euros por conciertos celebrados entre 2013 y 2016. La formación vocal tildó de "salvajada" tener que abonar ese canon cuando son una entidad sin ánimo de lucro que "no obtiene beneficios" con la taquilla de sus actuaciones, alegando además que no cantan las obras originales, sino que "las transforman" con arreglos que llevan hasta "100 horas" de trabajo. La sociedad de autores, mientras, esgrimió que en los eventos se cobró "entrada" y se pagó a la orquesta, junto a incidir en que los derechos de un creador no se extinguen por el hecho de adaptar una composición: "El autor original es dueño de su obra siempre; y aquí además no son transformaciones, sino solo versiones".

La SGAE sostiene que la coral -toda una institución en Vigo con 60 años de historia y clasificada de interés cultural y gallego- usó en el repertorio de una quincena de conciertos como los de Navidad -del coro de adultos excepto uno de la agrupación de niños "peques"- obras musicales protegidas sin autorización y sin abonar canon. Casi 50 temas entre los que hay clásicas adaptaciones de la formación viguesa, como el "Nessun Dorma" de Puccini, "Al Alba" de Luis Eduardo Aute o "No llores por mi Argentina".

La coral abonó el canon mientras dependió del Círculo Mercantil y al principio cuando en 2011 se constituyó en fundación. Pero esto cesó en 2013. "Los pagos se hacían por una inercia que venía de atrás, pero se dejó de hacerlo porque lo vemos injusto y entendemos que jurídicamente tenemos razón", declaró el representante legal de la fundación, Ignacio Pérez Amoedo, a la vez abogado en el proceso.

Reuniones

Hubo reuniones por la deuda. La SGAE esgrime que la coral no rechazaba pagar, solo alegaba problemas de "efectivo". No dice lo mismo la formación vocal. "Aceptábamos una tarifa testimonial, pero no un disparate como el 10% de la taquilla [ahora es el 8,5%]", explicó Amoedo, agregando que no se "lucran" con las entradas, parte de las cuales son para invitación y protocolo. Lo que obtienen, concretó, es para alquiler del teatro, pagar a los 50 miembros de la orquesta en los dos conciertos al año en que suelen intervenir (90 euros por evento a cada uno), cartelería... "Y si actuamos en el auditorio Mar de Vigo, por eso no lo hacemos mucho, se necesitan 4.000 euros para megafonía", ejemplificó.

"Nos nutrimos de subvenciones públicas, donaciones y taquilla; buscamos perpetuar la música coral entre niños, chavales y mayores que reciben formación gratis; una entidad sin ánimo de lucro no debe pagar derechos de autor; hasta quieren cobrar por un concierto benéfico que no tuvo taquilla", resumió el abogado. E incidió en que el coro lo forman quienes cantan "con su voz", que no cobran. "Lo que nos dan es una entrada por concierto", dijo una integrante. La orquesta, por su parte, no toca siempre. Y "solo" se le pagan "dietas". "Obtenemos 180 euros al año, no vivimos de esto", dijo una mujer que toca la flauta travesera.

La SGAE se mantuvo en su demanda. E incidió en que las entidades sin ánimo de lucro también están obligadas a pagar, aunque tienen derecho a una reducción si los conciertos son gratis y piden autorización previa a la sociedad para los eventos. "Y aquí esto no se cumple", dijo la letrada de la entidad.

Una cuestión que centró el juicio es la adaptación que se hace de los temas originales. La coral alega que son "transformaciones". "Y la legislación vigente no concede derecho de cobrar por obras transformadas", mantiene. Su director, Óscar Villar, agregó que los arreglos y partituras le pueden llevar "100 horas" de trabajo. Citó el tema "Al Alba", cuya adaptación lleva "40 o 45 horas". "La versión nuestra es totalmente diferente; no es lo mismo cuando la interpreta Aute, que tiene voz muy grave y a veces la canta solo con guitarra, que la nuestra con coro y orquesta", expuso.

La SGAE no comparte este criterio. "El autor original siempre es dueño de su obra", dijo una perito, que calificó los temas de la coral de "versiones" y no de "obras transformadas": "Por mucha ornamentación o cambio de acordes, se reconoce la melodía y ritmo de la original".

Ayer hubo otro juicio de la SGAE contra la Entidad Menor de Bembrive, en el que le reclamó 17.000 euros por fiestas de 2013 a 2015.