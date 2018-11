La Audiencia de Vigo confirmó la multa de 420 euros impuesta a un hombre que timó 80 euros a otro tras hacerse pasar por una chica que se anunciaba, en la web pasion.com, para mantener relaciones sexuales.

El condenado colgó en marzo de 2017 un texto que ponía "algún chico puede quedar hoy" y en el que simulaba ser una "chica no profesional" que buscaba a alguien "serio" para relaciones sexuales. "No me fijo mucho en el físico, no me importa la edad, pero sí me gustaría que fuese agradable", escribió, dejando un número de teléfono -del que era titular su abuela- para contactar por WhatsApp. Un hombre escribió y el estafador, siguiendo con el engaño, le dijo que tenía "19 años", pidiendo que le ingresara 72 euros que "debía a su padre" y que le "compensaría" por ello.

El denunciante ingresó 80 euros en la cuenta proporcionada. Tras ello recibió el siguiente mensaje: "No sabes que hacer con tu vida más que joder a niñas, loco que estás loco". El hombre no recuperó el dinero.