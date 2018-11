El Concello blindará el centro al tráfico para un encendido navideño "excepcional"

El Concello de Vigo blindará el centro de la ciudad para el día en que espera la mayor afluencia de todo el año, que no es otro que el próximo sábado, cuando está previsto que se lleve a cabo el encendido del alumbrado navideño. El alcalde, Abel Caballero, anunció ayer que, pese a unas previsiones meteorológicas que no son nada halagüeñas y que prevén lluvias para toda la jornada, la idea es encender las luces este sábado a las 19.30 horas. Caballero espera que la tromba de agua prevista para el sábado por la tarde se adelante doce horas. No obstante, anunció que "claro que hay un plan B", en caso de que finalmente se vea obligado a cambiar la fecha.

Pero, mientras tanto, todo está preparado para el sábado. El Concello ha diseñado un plan de tráfico que prevé cortes en las principales calles del centro de la ciudad. Las restricciones se llevarán a cabo de forma progresiva. Aunque el plan está sujeto a variaciones dependiendo de la afluencia de personas, los cortes comenzarán a las 16:30 horas, cuando se cortará la circulación entre Porta do Sol y la calle Reconquista, a la altura del teatro García Barbón. A las 17.00 horas está previsto cerrar al tráfico en el entorno de la Farola de Urzáiz.

Media hora más tarde será el turno de la calle Lepanto, hasta el cruce de Urzáiz con Gran Vía y, a partir de las 18.00 horas, toda la zona de influencia del alumbrado navideño quedará completamente cortada. Precisamente, hasta las 18.00 habrá acceso controlado a todos los aparcamientos de la zona centro: Velázquez Moreno, Policarpo Sanz, Colón y Uruguay. A partir de esa hora quedarán cerrados y no se podrá salir hasta las 22.00.

Las restricciones no se quedan ahí, pues se cortará el acceso a la AP-9 por la Gran Vía y se permitirá la entrada por la bajada a la estación y Lepanto (donde se habilitará los carriles en sentido contrario al habitual). El Concello, no obstante, recomienda a los conductores que quieran acceder a la autopista que lo hagan por Travesía. También se cerrarán los cruces de la calle Concepción Arenal y Colón, a la altura del muñeco gigante, y el de Rosalía de Castro con Serafín Avendaño, en la pantalla de la rotonda. La Policía Local, estará en contacto con la DGT y con autopistas del Atlántico para cerrar, si es necesario, la salida de Alfonso XIII y desviar el tráfico.

El despliegue de medios para que todo salga según lo previsto será enorme: 90 agentes de la Policía Local, 3 vehículos de bomberos con 10 efectivos, 100 voluntarios de Protección Civil, 3 ambulancias y un puesto médico avanzado en Policarpo Sanz. También se habilitará una zona para personas con movilidad reducida en Porta do Sol con acceso exclusivo por Doctor Cadaval y un punto de encuentro de niños y objetos perdidos en Policarpo Sanz.

Para disfrutar del evento con todas las garantías, el Concello recomienda evitar el uso de los coches privados y acudir a pie o en transporte público, respetar los corredores de evacuación y las zonas de paso delimitado en los laterales de Porta do Sol y seguir las instrucciones de la Policía Local, Protección Civil, bomberos y personal de seguridad.

"Afluencia extraordinaria"

"La afluencia de gente de Vigo y de fuera de la ciudad será extraordinaria. Mucha más que el año pasado", prevé el alcalde. Caballero reconoce que, dada la multitud que se reunirá en Porta do Sol, muchos no podrán ver de cerca el momento del encendido del árbol gigante. Por ello se habilitarán siete pantallas gigantes para retransmitir en directo el evento y que estarán situadas en la propia Porta do Sol, en el cruce de Urzáiz con Lepanto, en la Farola, en la Casa de las Artes, en los cruces de Colón con Policarpo Sanz y de Príncipe con Velázquez Moreno y en la rotonda de Rosalía de Castro. Retransmitirán el encendido del árbol de Navidad y posteriormente pases consecutivos del momento, que va a ser " notable, un espectáculo de luz y música excepcional. Van a ver lo que nunca vieron", añadió el alcalde.

Además, siguiendo la línea del año pasado, todos los fines de semana, festivos y vísperas de festivo entre el 26 de noviembre y el día de Reyes, entre las 18.00 y las 22.00 horas, se cortará el tráfico en Porta do Sol, en el carril de Colón hasta República Argentina (los coches discurrirán por el carril bus), en el Paseo de Alfonso XII y la calle Elduayen en sentido descendente. Al igual que en la anterior Navidad, los taxis y los Vitrasa sí podrán circular por las calles cerradas al tráfico.