Los comerciantes calculan un incremento de las ventas de hasta el 50% en el Black Friday

La fiebre por el Black Friday se dejará notar en el bolsillo de los comerciantes de Vigo. Según los cálculos del propio sector, se espera un crecimiento de las ventas de en torno al 50% por la agresiva campaña de descuentos que llegan incluso hasta un 70% sobre el precio original de muchos productos. Hoy se ultiman todos los detalles para el gran día, que para algunos negocios ya representa casi la quinta parte de sus ingresos anuales.

Según algunos estudios de mercado, el gasto medio por consumidor en Galicia será de alrededor de 250 euros y aprovechando la ocasión, son muchas las firmas que ya adelantaron sus ofertas, como el Media Markt del centro comercial A Laxe, donde ayer a las 10.00 se registraron largas colas para entrar. De esto es muy consciente el presidente de la Asociación de Comerciantes y Hosteleros de la Zona Náutico, Rubén Pérez. "Las previsiones son muy altas por los buenos resultados del año pasado. Solo en el Black Friday las ventas llegan a incrementarse entre el 30 y el 50%", asegura. Pérez conoce muy bien el funcionamiento del comercio y sostiene que "cada vez se debe orientar más la oferta y la demanda hacia lo online". "En pleno siglo XXI hay locales que no tienen ni Facebook. Hay que concienciar al comerciante que lo online es el futuro, aunque el comercio de proximidad no se va a morir", afirma.

El gerente del Centro Príncipe, Enrique Núñez, se muestra optimista y apunta que "las expectativas son muy buenas porque el año pasado se acabó de normalizar el Black Friday, extendiéndose al comercio pequeño y no solo a las grandes cadenas". "En el Viernes Negro las ventas pueden llegar a aumentarse en un 60%. Las tiendas tienen mucha mercancía y alargaremos los descuentos hasta el domingo aprovechando el encendido del alumbrado que atraerá a los consumidores", dice. Núñez destaca que en su zona apoyan el comercio de proximidad y apuestan por el modelo que combina compras y hostelería.

Por su parte, la presidenta de los empresarios de O Calvario, Encarna Álvarez y el presidente de los comerciantes de As Travesas, Víctor Fernández, coinciden en que "la gente está evitando comprar porque espera al viernes" y en sus respectivas zonas las tiendas ofrecen rebajas del 20 y 30%. "El Black Friday supone un 15% de las ventas totales de As Travesas al año. Los beneficios son buenos pero nos gustaría regresar a las rebajas reguladas de antes", critica Fernández. Álvarez muestra una postura similar y sostiene que "el mercado está perdiendo la esencia de esperar a los meses de rebajas". "Los negocios necesitan vender para pagar a los empleados, no podemos estar siempre con campañas de ofertas. Aún así el viernes será positivo porque con la llegada del frío se venderá más ropa de invierno", matiza.

Teis y el Casco Vello son zonas donde las ventas son complicadas, ya que las tiendas están obligadas a competir con los centros comerciales o hay pocos negocios. El presidente de los comerciantes de Teis, Roberto Giráldez, confía en buenos resultados el viernes por las ofertas de los negocios del barrio que cuentan con clientela fiel. Por su parte, la presidenta de Vigo Vello, Itos Domínguez, alega que "llegará el momento en que todos los locales cierren y todo sea online". Esto lo tienen muy presente los profesionales del sector, ya que son conscientes del crecimiento progresivo de las ventas por internet, que suponen una gran amenaza para el pequeño comercio. Gigantes como Amazon, entre otras plataformas, venderán el viernes sus productos a precios poco habituales, a lo que se añade la comodidad de comprar con un solo click.