Será este sábado. Así lo ha confirmado el alcalde de Vigo, que mantiene la fecha inicial para el encendido de las luces navideñas. Será a partir de las 19.30 horas cuando se dé pistoletazo de salida a las fiestas. Pese a que las previsiones dan lluvia hasta la madrugada del sábado, el Concello espera que la tromba prevista se adelante unas horas y no afecte al encendido. No obstante, cuentan con un plan B por si las previsiones no mejoran y la lluvia hace imposible el gran estreno.

Con más de 9 millones de luces LED, el alumbrado vigués ha generado una enorme expectación. En los últimos días, los técnicos ultimas la colocación de los elementos ornamentales que transformarán la ciudad, como el gran muñeco de nieve de la calle Concepción Arenal o el tren navideño desplegado por Príncipe. Otros de los protagonistas serán el árbol de más de 30 metros de Porta do Sol y la bola de la farola de Urzáiz.

Cortes de tráfico

Para este sábado 24, hay previsto un plan de tráfico en el centro de la ciudad. A las 16.30 se cortará la zona entre Porta do Sol y la calle Reconquista. A las 17.00 se cerrará Urzaiz hasta el cruce con Gran Vía y Colón. A las 17.30 la calle Lepanto y a las 18.00, el resto del entorno de Porta do Sol. "La afluencia de gente de Vigo y de fuera de la ciudad será extraordinaria. Mucha más que el año pasado", ha asegurado el alcalde.

Las agencias de viajes no dejan pasar la oportunidad y algunas como Viajes El Camino, de Santiago de Compostela, aprovechan la expectación generada por la decoración navideña viguesa para programar excursiones. "Estamos formando un grupo de 55 personas para ver las luces el 16 de diciembre", explicó Beatriz, una de las organizadoras.