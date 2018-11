Será este sábado. Así lo ha confirmado el alcalde de Vigo, que mantiene la fecha inicial para el encendido de las luces navideñas. Será a partir de las 19.30 horas cuando se dé pistoletazo de salida a las fiestas. Pese a que las previsiones dan lluvia hasta la madrugada del sábado, el Concello espera que la tromba prevista se adelante unas horas y no afecte al encendido. No obstante, cuentan con un plan B por si las previsiones no mejoran y la lluvia hace imposible el gran estreno.

Con más de 9 millones de luces LED, el alumbrado vigués ha generado una enorme expectación. En los últimos días, los técnicos ultimas la colocación de los elementos ornamentales que transformarán la ciudad, como el gran muñeco de nieve de la calle Concepción Arenal o el tren navideño desplegado por Príncipe. Otros de los protagonistas serán el árbol de más de 30 metros de Porta do Sol y la bola de la farola de Urzáiz.

"La afluencia de gente de Vigo y de fuera de la ciudad será extraordinaria. Mucha más que el año pasado", ha asegurado el alcalde. Las agencias de viajes no dejan pasar la oportunidad y algunas como Viajes El Camino, de Santiago de Compostela, aprovechan la expectación generada por la decoración navideña viguesa para programar excursiones. "Estamos formando un grupo de 55 personas para ver las luces el 16 de diciembre", explicó Beatriz, una de las organizadoras.

Cortes de tráfico

Para este sábado 24, hay previsto un plan de tráfico en el centro de la ciudad. Los cortes se efectuarán por la tarde y de modo progresivo. Hasta las 18 horas habrá acceso controlado a todos los aparcamientos de la zona centro: Velázquez Moreno, Policarpo Sanz, Colón y Uruguay (quedarán cerrados y no se podrá salir hasta las 22 horas).

Estos son los cortes previstos:



A las 16.30 se cortará la zona entre Porta do Sol y la calle Reconquista.

A las 17.00 se cerrará Urzaiz hasta el cruce con Gran Vía y Colón.

A las 17.30 la calle Lepanto.

A las 18.00, el resto del entorno de Porta do Sol.



El acceso a la AP-9 por la Gran Vía quedará cerrado y se permitirá la entrada por la Bajada Estación y Lepanto (se habilitará sentido contrario al habitual)

La Central de Coordinación también estará en contacto con DGT y Autopistas del Atlántico para cerrar, si es necesario, la salida de Alfonso XIII y desviar el tráfico por la salida de Isaac Peral

También quedarán cerradas al tráfico los cruces de la calle Concepción Arenal y Colón (instalación muñeco gigante) y la intersección de Rosalía de Castro con Serafín Avendaño (pantalla en la rotonda)

Cortes de tráfico hasta el 6 de enero

Desde el 25 de noviembre hasta el 6 de enero habrá cortes de tráfico todos los viernes, sábados, domingos, festivos y vísperas de festivos entre las 18:00 y las 22:00 horas. Las zonas afectadas serán: Paseo de Alfonso y Elduayen descendiente, Porta do Sol y el carril de Colón hasta República Arxentina, donde el tráfico ascendente discurrirá por el carril bus

Desde el 25 diciembre hasta el 6 de enero estará además cortada todos los días la calle Dr. Cadaval desde López de Neira. Y desde el 21 de noviembre hasta el 31 de enero estará cortado el cruce de las calle Concepción Arenal con Colón (Alameda) por la instalación del muñeco gigante

Siete pantallas gigantes

El encendido de las luces se retransmitirá en directo desde diversos puntos de la ciudad:



Porta do Sol

Casa das Artes

Cruce de Colón con Policarpo Sanz

Plaza de Urzáiz (La Farola)

Príncipe con Velázquez Moreno

Urzáiz con Lepanto

Rotonda de Rosalía

Un centenar de agentes y puntos de emergencias

Para supervisar todo el acto, habrá un gran despliegue de medios:



Policía Local: 90 agentes

Bomberos: tres vehículos (Porta do Sol, Farola y Castillo de San Sebastián) con 10 efectivos

Protección Civil: 100 personas

Ambulancias: Dr. Cadaval, Elduayen, Urzáiz (a la altura de la Farola y próximo a Lepanto)

Puesto médico avanzado y oficina coordinación en Policarpo Sanz (delante del teatro Afundación)

Punto de encuentro de niños y objetos perdidos se establece en Policarpo Sanz, delante del teatro García Barbón

Personas con movilidad reducida: tendrá sitito a su disposición y de su acompañante en el entorno del árbol de Porta do Sol, con acceso exclusivo por Dr. Cadaval hasta las 19:00 horas

Recomendaciones