Caballero, ante la huelga de hambre de los empleados de la XER: "No vamos a cometer ninguna irregularidad"

El contador que los operarios de la XER, conocida como la zona azul, colocaron en su sede desde comienzos de la huelga volvió a sumar un nuevo día. Y ya van 81; casi tres meses de parón por despidos en el que los trabajadores han decidido dar un golpe en la mesa e iniciar una huelga de hambre y encierro en las instalaciones de la empresa Dornier en la calle Pracer.

Su objetivo pasa por que el Concello rescinda el contrato con la adjudicataria para ello se abrió un expediente contra la empresa, y a pesar de la celeridad por parte de la oposición para resolverla de inmediato saltándose los plazos, todavía no hay ninguna resolución en firme. "No vamos a cometer ninguna ilegalidad", reiteró el alcalde Abel Caballero. "Lo que tanto PP como Marea de Vigo le están diciendo a los trabajadores de la XER es una grave ilegalidad y no la vamos a cometer. Somos serios y cumplimos las normas. Esa propuesta es ilegal y por lo tanto no hay funcionarios que la avalen, y es más, la empresa lo recurriría y ganaría", aseveró el regidor.

Por su parte, la portavoz local del PP, Elena Muñoz criticó "la falta de humanidad" de Caballero por "ignorar" a los trabajadores. "Parece que las personas son lo que menos le importa y, desde luego, tener más de 80 días en huelga y sin cobrar a unos empleados de una concesionaria municipal, sin ofrecerles una solución y mintiéndoles a la cara es impropio", ahondó Muñoz.