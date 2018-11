Los despedidos de la zona azul de Vigo iniciarán una huelga de hambre

Los 80 días de huelga están empezando a pasar factura a los trabajadores del servicio de Xestión do Estacionamento regulado (XER). Si la semana pasada protagonizaban un encierro en el Concello, hoy han iniciado otro en las oficinas de la empresa. Los siete empleados despedidos se sumarán mañana con una huelga de hambre.

Los sindicatos recuerdan que el conflicto arrancó ya el 30 de julio con el despido de estos trabajadores y reprochan que aún no haya una solución. El viernes pasado levantaron el encierro en el Concello después de que tres de los huelguistas fueran atendidos por el 061 por crisis de ansiedad y tras lograr una entrevista con el concejal de Seguridad, Carlos López Font. "No salió como esperábamo", admiten. El edil no les pudo ofrecer plazos concretos para la resolución del expediente municipal abierto contra la empresa por los despidos o para la puesta en marcha de la anunciada "medida cautelar" que permita garantizar la prestación del servicio.

Así, esta mañana, tras volver a precintar los parquímetros que la empresa aprovechó para desprecintar durante el encierro de los huelguistas en el Concello, la asamblea de trabajadores decidió retomarlo, pero en las instalaciones de la empresa.