PSA inicia la industrialización del V20: monta los primeros coches y entrarán en línea ya en mayo

Cuenta atrás para el lanzamiento del todocamino V20. La dirección de Balaídos avanzó ayer en el marco de la negociación de un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) para el Sistema 1 (por el desplome de ventas de los sedanes) que ha comenzado la industrialización de este nuevo SUV de la marca Peugeot: ya se están montando las primeras unidades fuera de línea, las preseries arrancarán en mayo y en otoño se firmará el acuerdo de subida en cadencia (producción en serie) de este modelo, que permitirá -según las previsiones de la empresa- estrenar 2020 con el Sistema 1 trabajando a tres turnos, llevando a PSA-Vigo al máximo de su capacidad industrial con dos equipos de noche, algo que no sucedía desde 2008.

Con el planning del lanzamiento del V20, la empresa quiere demostrar a los sindicatos que el ERTE es una medida puntual y necesaria hasta que empiecen las preseries en línea, en mayo. A partir de entonces y hasta finales de año, la factoría irá subiendo la cadencia de fabricación (el número de vehículos que se ensamblan por hora) de los nuevos todocaminos (pasará de 24 coches/hora a 45), de forma que en octubre ya comenzaría la formación del segundo equipo (que empezaría a trabajar en noviembre), y en diciembre, la del turno de noche, que arrancaría un mes después. Pero hasta esa subida en cadencia, la dirección de Balaídos considera que la mejor opción es dejar el Sistema 1 con un solo turno de trabajo, lo que obliga a recolocar a 350 trabajadores y a solicitar un ERTE para otros 400 operarios.

De los 350 que se trasladarán, los que tienen contratos a tiempo completo (250) pasarán a los turnos de día del Sistema 2 (en el que se ensamblan las nuevas furgonetas K9 y los monovolúmenes C4 Picasso) y al equipo que sobreviva del 1, mientras que los que tienen contratos a tiempo parcial (un centenar) reforzarán el turno de noche. Para el resto, unos 400, se solicitará un ERTE temporal de 50 días, aunque la aplicación será individual y dependerá de la bolsa de horas de cada operario, según explicaron fuentes del centro vigués.

Los responsables de PSA-Vigo explicaron también por qué no resulta posible desviar producción de la línea 2 a la 1, como reclamaban al principio algunas centrales sindicales: por ser plataformas industriales totalmente diferentes, lo que haría necesaria una inversión millonaria y no se podría realizar la transformación hasta el verano, cuando ya no sería necesaria; y por los límites de capacidad de ferraje. La solución es el V20, cuyas primeras unidades han comenzado a montarse ya fuera de línea (en el taller conocido dentro de la fábrica como el búnker), según indicaron ayer fuentes sindicales.

Taller de baterías

La dirección del centro también confirmó que la versión eléctrica del V20 se lanzará poco después de las térmicas (diésel y gasolina) y el nuevo papel que tendrá el taller de baterías de Balaídos, que suministrará células de ion-litio y sistemas de motopropulsión eléctricos a todas las plantas del grupo en Europa -como avanzó FARO en exclusiva-, con una capacidad de 10 baterías/hora, de las que 3 las absorbería la propia PSA-Vigo. De todas formas, si la demanda de eléctricos aumenta, habría capacidad para ampliar este taller, que tendrá su réplica más adelante en la planta eslovaca de Trnava. Balaídos lleva desde principios de los noventa fabricando versiones eléctricas de las furgonetas (C15, Berlingo-Partner).