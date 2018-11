Trabajadores de Povisa exigen que el acuerdo con el Sergas incluya mejoras para la plantilla

El comité de empresa del Hospital Povisa de Vigo se ha concentrado este martes ante el centro para advertir de que las negociaciones con el Sergas para evitar el concurso de acreedores "no valen" si "no repercuten en los trabajadores" y "no recogen" sus reivindicaciones. Por ello, han anunciado que iniciarán movilizaciones.

En los próximos días se concentrarán ante la sede del Partido Popular en Vigo y ante el edifico central del Sergas en Santiago. La presidenta del comité de Povisa, María Xesús Neira, ha asegurado que no aceptarán "seguir con los sueldos congelados hasta 2014", fecha en la que finaliza el actual concierto con la Administración pública.

Povisa ha trasladado al comité que han llegado a un acuerdo respecto de "la medicación ambulatoria de alto impacto", que era uno de los puntos que reclamaba el hospital privado al Sergas debido al incremento de su coste y a que figuraba dentro del precio per cápita.

También han llegado un acuerdo sobre el 'Plan especial de reducción de listas de espera', 'Perle', por el que Povisa realizará una serie de intervenciones quirúrgicas para "acelerar" las listas de espera del Sergas y lo cobrará "a parte" del concierto.

La presidenta del comité ha manifestado que han decidido hacer las movilizaciones porque les han dicho que "no habrá subida salarial" y que "no se iba a negociar el convenio colectivo" y que todos los acuerdos a los que están llegando con el Sergas "son para mantenerse a pre sin pérdidas ni ganancias hasta que finalice este concierto".

Neira ha concedido que la negociación es un "parche" hasta 2024 cuando termina el concierto actual entre el Sergas y Povisa. "Pero ese parche sí va a dar beneficios al hospital, no van a negociar solo para quedar a pre, van a conseguir beneficios y esos beneficios no van a repercutir en los trabajadores", ha aseverado.

La presidenta del comité ha sostenido que la empresa les informa "poco" del estado de las negociaciones y que "desconocen todos los acuerdos", aunque les han trasladado que están "en vías de llegar a acuerdos antes de que termine el año" para evitar el concurso.

Un centenar de personas han acudido a concentrarse frente al hospital privado más grande de España con gritos de "no a la precarización" y "Povisa culpable, es la responsable".