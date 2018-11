Vigo irrumpe en el negocio del lujo

Ni Borja Fontán ni Javier Freijeiro llegan a los 25 años. Pero pese a su corta edad, están embarcados en uno de los proyectos más ambiciosos que ha salido de tierras gallegas en muchos años. Y mal no les está yendo. Desde su sede situada en el centro de negocios de Porto do Molle (Nigrán), estos dos jóvenes vigueses, junto con otros socios, dirigen Blue Lion, la "primera firma de ultralujo nacida en España". Fontán, apasionado de la moda, trabajó como modelo desde los 17 años, lo que le permitió hacer numerosos contactos en el sector y junto con sus asociados conseguir grandes inversores para lanzar la empresa. La joya de la corona de Blue Lion es la mochila Heart of Venus, una creación confeccionada a mano con piel de avestruz procedente de Sudáfrica, con detalles en oro de 18 kilates e interior forrado en seda estampada con El nacimiento de Venus, de Boticelli. "Nos decantamos por la piel de avestruz porque se puede decir que es inmortal, no se desgasta por muchos años que pasen. Hay otros tipos de pieles que están sobreexplotados", explica Borja Fontán.

El modelo básico de esta mochila de lujo es de unos 5.000 euros (dependiendo siempre del precio al que esté el oro en ese momento), y de ahí hasta lo inimaginable. Porque los clientes pueden personalizar al máximo su Heart of Venus. Desde poner sus iniciales en el tirador de la cremallera hasta habilitar todos los bolsillos que se deseen. "Incluso se le pueden poner los diamantes por toda la mochila", relata este joven de 22 años natural de Valladares. La pieza sirve tanto para hombres como para mujeres "de un poder adquisitivo medio-alto". "Pero no nos cerramos a un target determinado, puede ir destinado tanto a gente joven como a empresarios jubilados, por ejemplo", asegura Javier Freijeiro, de 24 años y con residencia en Navia, que se encuentra actualmente cursando Derecho en la Universidad de Vigo. Aseguran que es perfecta para utilizarla en los viajes.

Para llegar al diseño definitivo hicieron numerosas pruebas, cambiaron patronajes y, pese a que en un principio estaba pensada con un bolsillo en su parte frontal, decidieron eliminarlo para dar una mayor sensación de robustez y poder apreciar con más nitidez la calidad y la belleza de la exclusiva piel de avestruz.

La mochila Heart of Venus no está disponible en ninguna tienda. Tampoco en boutiques de lujo. Los socios de la firma la enseñan en showrooms privados a potenciales clientes interesados en esta pieza, que tiene una garantía de por vida. El ejemplar que utilizan en estas visitas confidenciales se encuentra ahora en Vigo. Pero solo se enseña a esos potenciales clientes. Su imagen no saldrá nunca a la luz y no está permitido fotografiarla. La empresa ya ha cerrado varias ventas en la ciudad olívica y en otras zonas de la comunidad gallega. Las mochilas se fabrican por encargo y de ello se encargan tres artesanos en el taller de costura que tiene la compañía. "El objetivo es que se recupere la artesanía española, que se está perdiendo y es una pena", explica Borja Fontán.

Próximamente empezarán a vender, con el mismo método que utilizan con la Heart of Venus, carteras, monederos y diversas piezas de marroquinería, todas elaboradas en piel. Se han fabricado unidades limitadas y se ofrecerán preferentemente a los clientes que han adquirido su producto estrella. La que sí se pondrá a la venta será una mochila de una gama más baja. Sin embargo, no se podrá adquirir en España. La idea de la firma es venderla en boutiques principalmente de Londres, París y Milán.

"No queremos hacer publicidad del número de ventas. Hacemos visitas privadas y queremos mantener el secreto de quiénes son los compradores", explica.

Pese a que la empresa se encuentra todavía en una fase inicial, la idea es abrir en un futuro 17 boutiques propias de la marca Blue Lion. "Si entras en una tienda como Zara tienes que buscar a un dependiente para que te atienda, un trabajador que estará pendiente de muchas otras cosas. En una boutique de lujo como Channel, una vez entras, tienes a una persona dedicada exclusivamente a ti y que te acompañará en todo momento hasta que te vayas", explica Javier Freijeiro, que se carga de la parte administrativa de la empresa. Borja Fontán está al frente de la dirección artística. Pese a la fase inicial en que se encuentra el proyecto, cuentan con grandes apoyos en el mundo de la moda y tienen colaboradores que les ayudan desde Madrid y París.

Todavía no tienen página web. Y pese a que tienen idea de abrirla, no podrá visitarla cualquier persona. Es tal la exclusividad que buscan con la marca que la página será privada y solo estará visible para sus clientes. A través de ella se enviarán las clásicas newsletters a las personas que compraron alguno de sus productos para informarle de las novedades en el catálogo de la marca.

Nuevo buque insignia

La mochila Heart of Venus, pese a que en la actualidad es el gran estandarte de la marca, tiene fecha de caducidad, y la idea de los socios es en 2019 lanzar un nuevo producto que sea el buque insignia y tome el relevo de la mochila. En este sentido, el secretismo sigue siendo igual de elevado y no quieren adelantar nada. Los primeros en enterarse de sus nuevas creaciones serán, como siempre, sus propios clientes.