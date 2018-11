PSA Vigo plantea un ERE de 100 días para 800 empleados o la mitad si se suspende un turno

La dirección de PSA Vigo ha planteado hoy una propuesta de expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) para una de sus dos líneas, de cien días de duración y que afectaría a unos 800 empleados, y, alternativamente, la mitad de tiempo y de plantilla si se suprime uno de los dos turnos de la misma.

Tras agotar otras medidas de flexibilidad, la dirección de PSA ha optado por un ERE temporal debido a la baja producción de la línea 1, la que ensambla los Peugeot 301 y el Citroën C-Elysee, debido a la baja demanda de los citados modelos en los países donde se comercializan, especialmente en Turquía.

Fuentes sindicales consultadas por Efe han indicado que en la reunión de hoy, en la que se ha constituido la mesa de negociación, el ERE temporal planteado por la empresa es para 100 días, hasta diciembre de 2019, y con 800 trabajadores afectados.

Como alternativa ha puesto sobre la mesa suspender uno de los dos turnos de la línea 1, con lo que pasaría a ser de 50 días y 400 los empleados afectados. Cualquiera de las opciones escogidas se empezaría a aplicar en enero de 2019.

Las fuentes sindicales consultadas por Efe consideran que, en el caso de que se elija la segunda opción, el ERE será rotativo entre todos los trabajadores de la línea 1, de la misma manera que ellos rotan cada semana entre los turnos de mañana y de tarde.

Valoración de los sindicatos



El sindicato mayoritario en la fábrica, el SIT, ha trasladado su intención de estudiar la propuesta de la empresa, y ha insistido en que su deseo es que el ERTE "tenga los mínimos efectos posibles" en la plantilla, según ha apuntado el presidente del comité, Juan José Muñoz.



En la misma línea, la portavoz de UGT, Ana Belén Valiño, ha apostado por "buscar alternativas para minimizar" el impacto del ERTE, y ha recordado que los trabajadores de la M1, "están siendo penalizados desde septiembre", con la sucesión de días de parada motivados por la baja demanda de esos modelos.



Por su parte, Vítor Mariño, de la CUT, ha trasladado el rechazo de este sindicato a la propuesta de la empresa, y ha denunciado que es "un despropósito" plantear una regulación de empleos en una factoría en la que hay 2.100 trabajadores eventuales y de subcontratas. "Hay de dónde tirar antes que mandar a la gente para casa", ha proclamado.



La CUT ha vuelto a defender que se "reparta" la carga de trabajo "y no la precariedad" entre las dos líneas y ha subrayado que, en su día, ya se trasladó parte de la producción de furgonetas a la M1. "La empresa dice que no se puede hacer, porque no quieren hacer la inversión para adecuar la plataforma", ha denunciado.



La comisión negociadora del ERTE ha aprobado el calendario de reuniones y prevé el próximo encuentro para el 15 de noviembre. Asimismo, se ha establecido como fecha para fijar las condiciones definitivas del expediente el próximo 21 de noviembre, y el 26 de este mes tendrá que sellarse el acuerdo definitivo con los sindicatos.

Calendario de negociación en PSA Vigo

Dirección y sindicatos han fijado hoy el calendario de negociación del ERE, que contempla reuniones este jueves, el lunes 19 y el miércoles, 21, cuando los sindicatos deberán fijar su posición, y el lunes 26 decidir cuáles secundan un eventual acuerdo y cuáles no.

La situación de la línea de los sedanes contrasta con la que ensambla las furgonetas Rifter, Berlingo y Combo, en la que habrá actividad los domingos 9 y 16 de diciembre, así como el día 6, festivo, cuando trabajará el cuarto turno, al igual que el 26 y 27.