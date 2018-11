Un empresario vigués lanza el primer negocio de alquiler de pisos por horas de Galicia

El primer "Airbnb gallego" está en Vigo. La ciudad ofrece desde hace unos meses varios apartamentos que se pueden alquilar por horas. La iniciativa parte del empresario Roberto Iglesias, que se dedica al arrendamiento convencional y vacacional de pisos. Para ampliar su línea de negocio, decidió lanzar la prueba piloto del alquiler por horas. "Investigando cómo hacer rentable este negocio descubrí que hay iniciativas en ciudades como Madrid y Barcelona que alquilan pisos por horas", explica Iglesias.

El proyecto ha sido bien acogido en Vigo y a través del Facebook y de la página web ha recibido ya solicitudes de reservas pese a que la iniciativa apenas lleva dos meses funcionando. "De momento se trata de una prueba, pero si la rentabilidad es buena, en un futuro generaré puestos de trabajo y pondré más apartamentos en esta línea de negocio", asegura. Actualmente solo hay dos apartamentos en esta modalidad, situados en pleno centro de la ciudad, a falta de que el proyecto se asiente.

El alquiler mínimo de estos pisos es de dos horas, con un precio que asciende a los 50 euros. A partir de ese tiempo, Iglesias cobra diez euros la hora. "No es un picadero, si quieres uno te puedes ir a un motel, que es más barato", puntualiza. "Además aquí se trabaja con reserva previa", añade. Las horas más demandadas están siendo de 14.00 a 16.00, "cuando la gente sale del trabajo y en lugar de ir a comer a casa viene aquí", explica el empresario, que asegura ofrecer una intimidad que ni los moteles y otros establecimientos hoteleros ofrecen. "Yo les dejo las llaves y me voy, no tienen que pasar el mal trago de cruzar una recepción y encontrarse con otra gente", afirma.

Clientes de clase media-alta

La idea es que los clientes, especialmente los que son de fuera de Vigo, puedan arrendar los pisos para tomarse un descanso en sus jornadas de trabajo. Se dirige especialmente a comerciales y hombres de negocios que vienen a pasar el día a la ciudad. Y, debido al precio, a personas de clase media-alta. "Al final el cliente que da menos problemas es el que tiene un nivel adquisitivo alto. Cuando se van no suelen dejar sorpresas desagradables. Muchos son hombres de negocios que vienen de fuera. También vienen médicos, abogados, funcionariado...", concluye el empresario.