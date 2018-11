Cuenta atrás para el encendido navideño en Vigo

En dos semanas, Vigo vivirá uno de los momentos más esperados por los amantes de la navidad. Será el próximo sábado 24 de noviembre desde Porta do Sol cuando se encienda el alumbrado navideño con más de nueve millones de lámparas LED que vestirán de color 307 calles, 13 fachadas, siete mercados municipales, por no hablar del gran árbol de la propia Porta do Sol.

Con una fecha que despierta tanta espectación acercándose, ayer volvían a realizarse algunas pruebas de la iluminación, como ya se habían hecho en ciertos puntos durante el puente del Pilar.

Otra de las grandes atracciones de la Navidad en Vigo comienza su montaje. Se trata de la gigantesca bola que se situa junto a la farola de Urzaiz y que el año pasado se convertía en uno de los puntos más visitados de la ciudad durante las fiestas.

Estructura bola de Navidad gigante en Urzaiz

También ha arrancado ya la instalación de un gran tren de 2,5 metros de alto por unos 14 de largo que se encargará de traer literalmente la Navidad al centro de la ciudad.

El encendido del alumbrado navideño da el pistoletazo de salida a unas fiestas con un amplio programa de actividades.