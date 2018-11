Circo y danza para acompañar a Los Reyes estas navidades

El gobierno local ha elegido este año los espectáculos infantiles para decorar el grupo de cinco carrozas municipales que desfilarán en la cabalgata de Reyes del próximo enero. El contrato de 65.000 euros sale a licitación y se recogen ofertas hasta el 21 de este mes.

El Concello no quiere dejar nada a la improvisación y acaba de sacar a licitación el contrato del diseño y producción de cinco carrozas municipales que formarán parte de la comitiva real de la cabalgata de Los Reyes Magos del próximo 5 de enero. El desfile lo integran muchos más vehículos patrocinados por empresas y asociaciones, pero las cinco que dependen de la administración local tendrán este año como motivo central los espectáculos infantiles como el circo, la danza o los títeres. El objetivo es convertir Porta do Sol, García Barbón e Isaac Peral es un gran teatro al aire libre para que los miles de niños y sus familias que ese día se echan a la calle disfruten de un gran espectáculo en la calle.

El importe destinado a las carrozas son 65.000 euros y se fija como plazo máximo para su entrega el próximo 28 de diciembre. Las firmas del sector pueden presentar ofertas hasta el próximo 21 de noviembre. El pliego especifica que se valorará la creatividad y la innovación de los diseños con respecto a años anteriores y serán automáticamente excluidos los modelos utilizados en años anteriores.

Las carrozas tendrán una altura máxima de cuatro metros para no colisionar con la iluminación navideña y un largo de diez metros sin contar con la cabeza tractora. Por motivos de seguridad, se establecen barandillas protectoras y se especifica que las pinturas deben ser de origen acrílico no tóxico "de primera calidad y resistentes al agua" puesto que dadas las fechas no es infrecuente que llueva el mismo día del desfile por el centro.

Las carrozas que este año acogerán a títeres, bailarines o personajes circenses tendrán un aforo mínimo de 15 niños acompañados de un adulto. Cruz Roja, Protección Civil y voluntarios del Concello ayudarán a organizar el recorrido, vallado en los últimos años para evitar accidentes con los vehículos y en el que suele participar el alcalde junto a varios concejales. La cabalgata del día 5 supondrá el broche de oro a unas fiestas de récord en las que el gobierno local invertirá más de millón y medio de euros en iluminación y ambientación de calles con un tren y un poblado nórdico para decorar la calle Príncipe y los aledaños.