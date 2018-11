"Su bajo coste no justifica cobrar la maleta"

El pago de un suplemento de entre 6 y 10 euros que desde ayer implantó Ryanair por llevar una maleta de mano en cabina no pilló a nadie por sorpresa, pero eso no mitigó el malestar unánime del centenar de pasajeros que ayer embarcaron desde Peinador con destino Barcelona. Una "faena", "incomprensible", "injusto", "sinsentido"... fueron algunos calificativos de los viajeros que inauguraron esta medida de la compañía irlandesa. Consideran que sus precios lowcost "no justifican" la decisión de tener que pagar ahora por llevar la maleta en cabina. "Serán más baratos pero a nosotros el precio se nos ha incrementado en 24 euros", lamentaban Miguel y Susana, quienes adquirieron billetes de ida y vuelta.

A las familias González y Calvo el importe de su vuelo a la ciudad condal sí sufrió una notable subida al ser más de siete los equipajes de mano que portaban. Como ellos son varios lo que razonan que llegado a un punto compensa facturar. "Es lógico, te van a cobrar igual y puedes llevar una maleta más grande, si te vas para varios días o una semana igual te compensa facturar", explican.

Además de no suponer ninguna ventaja para el viajero -ya que siempre se ha permitido llevar consigo esta maleta-, temen que este cargo adicional se extienda a otras aerolíneas. "Cuando las demás compañías vean que es rentable, que lo va a ser, empezarán poco a poco todas a cobrar por subir con equipaje de mano", auguran Uxía y Cristina, dos jóvenes viguesas que también partieron ayer en el vuelo de la tarde al aeropuerto de El Prat.

Indignados también con este suplemento se encontraban Laura e Israel. Su malestar respondía a la "obligatoriedad" del pago. "Es verdad que solo lo pagas si llevas una maleta de mano pero es que nadie viaja solo con el típico bolso, se viaja con una maleta. No tienes elección de pago", lamentaban estos jóvenes minutos antes de adentrarse en los controles de embarque.

En concreto y desde ayer, los pasajeros de la tarifa más económica solo podrán subir a bordo de forma gratuita un bulto, maletín o bolsa pequeña cuyas medidas no superen los 40 centímetros de alto, 20 de ancho y 25 de largo.

La maleta de un máximo de 10 kg que hasta ahora se incluía gratis pasa a ser de pago: 6 euros para pasajeros con prioridad de embarque, 8 euros para los no prioritarios durante la reserva online, 10 euros si este paso se hace cuando ya se tenía el billete comprado y 25 euros si no se hace hasta llegar a la puerta de embarque. "Me parece muy injusto e innecesario; no voy a facturar pero tampoco me parece correcto cobrarlo ahora", admite Víctor Couto.





