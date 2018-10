Un vecino de Chapela afronta 7 años de cárcel acusado de abusos a la hija de su expareja

La Audiencia de Vigo celebra esta mañana el juicio contra un vecino de Chapela (Redondela) acusado de abusar sexualmente de una hija de su expareja cuando la chica tenía 15 años. La acusación particular pide una condena de 7 años de cárcel y que indemnice a la joven con 50.000 euros por daños morales. La Fiscalía, en su escrito de calificación provisional, solicita la libre absolución al no ver acreditados los hechos, al igual que la defensa.

El acusado negó la autoría de los hechos, señalando que aquel día, el 10 de enero de 2015, no tuvo ni el más mínimo contacto sexual con la menor. Concretó que la adolescente se quedó a dormir en su casa después de ir a un partido de fútbol a Balaídos. "Todo es inventado", dijo, señalando que cree que puede ser porque había solicitado el cambio de custodia de la hija que tiene en común con la madre de la adolescente.

La joven, que declaró protegida por un biombo, corroboró sus acusaciones. "Empezó a violarme; me forzó dos veces, me escapé y me encerré en el baño, donde estuve toda la noche", dijo, concretando que tardó varios meses en contarlo, a un amigo y a su madre, ya que tenía "miedo" ya que él le había "amenazado" para que no contase nada.