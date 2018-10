El PSdeG no participará de la comisión parlamentaria sobre el accidente de O Marisquiño

El Grupo Parlamentario del PSdeG "va a abandonar" la comisión de investigación creada en el Parlamento para indagar sobre el accidente ocurrido en el entorno de As Avenidas el pasado mes de agosto durante el festival de O Marisquiño, como tal y como anunció el portavoz socialista, Abel Losada.

De esta forma serán los demás partidos políticos, con "resultados mediocres" en la ciudad olívica, hacer su "campaña electoral" en el Parlamentno de Galicia, a unos meses, precisamente, de las elecciones municipales de mayo. "Es evidente que es una comisión de investigación electoral", ahondó Losada.

Esta mañana está señalada la celebración de la reunión de esta comisión en la que se debatirán el plan de trabajo. La propuesta elaborada por los "populares" incluye a once políticos, nueve técnicos y la revisión de numerosos expedientes siempre del ámbito municipal y no portuario. Entre los incluidos figuran la licencia otorgada al evento, las peticiones de mejora del paseo recibidas en el Concello y todas las sentencias "notificadas sobre la responsabilidad de la administración local en el mantenimiento de As Avenidas".